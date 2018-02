Odtwórz: Hakerzy użyją naszych mocy obliczeniowych do kopania kryptowalut

Policjanci CBŚP, przy współpracy "łowców cieni" oraz FBI, zatrzymali 44-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się atakami hakerskimi i kradzieżą danych z kart kredytowych.

Obecnie 44-latek oczekuje w areszcie na ekstradycję do USA. Za tego typu przestępstwa amerykańskie prawo przewiduje karę do 30 lat pozbawienia wolności.



Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, zajmującej się atakami hakerskimi i kradzieżą danych z kart kredytowych za pomocą złośliwego oprogramowania. Straty spowodowane przestępczą działalnością szacowane są na kilkaset milionów dolarów.

Nie spodziewał się

Interpol wystawił za mężczyzną Międzynarodowy List Gończy.

- Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji zwalczający cyberprzestępczość, współpracując z FBI, dokładnie sprawdzili i przeanalizowali informacje dotyczące poszukiwanego. Wszystko wskazywało na to, że mężczyzna może znajdować się na terenach południowej Polski. Takie ustalenia dotarły do policjantów z grupy nazywanej "łowcami cieni" - poinformowała rzeczniczka prasowa CBŚP komisarz Iwona Jurkiewicz.



Ostatecznie okazało się, że mężczyzna znajduje na terenie Bielska Białej. - I tam właśnie został zatrzymany, czego całkowicie się nie spodziewał - dodała Jurkiewicz.



Sprawę nadzorowało Biuro Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej, przy wsparciu Biura Międzynarodowej Współpracy Policji Komendy Głównej Policji.