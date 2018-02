Polacy spędzają w pracy wyjątkowo dużo czasu - tak wynika ze statystyk Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). W 2016 roku pracowaliśmy łącznie 1 928 godzin, grubo powyżej średniej. Trzeba pamiętać, że długi czas w firmach nie zawsze idzie w parze z wydajnością.

Według najnowszego rankingu, obejmującego 35 państw OECD, w 2016 roku Polska zajęła siódme miejsce wśród najbardziej zapracowanych narodów.

Rok wcześniej, w 2015 roku, Polacy przepracowali jeszcze więcej, bo 1 963 godziny, ale z kolei w 2014 roku było to jedynie 1 923 godziny.



Najdłużej na świecie pracują Meksykanie, którzy w 2016 roku przepracowali 2 255 godzin (43 godziny tygodniowo). Więcej czasu w pracy od nas spędzają także Kostarykanie, Koreańczycy z Południa, Grecy, Rosjanie i Chilijczycy.

Źródło: tvn24bis.pl Kraje OECD o największej liczbie przepracowanych godzin w 2016 roku

Na samym dole rankingu są Niemcy, którzy w pracy spędzają najmniej czasu spośród państw OECD - zaledwie 1 363 godziny. To aż o 892 godziny mniej niż Meksykanie. Niewiele dłużej od Niemców pracują mieszkańcy krajów skandynawskich. Średnia dla krajów zrzeszonych w OECD to 1 763 godziny.

Z zestawienia wynika, że mniej od Polaków pracują także nasi sąsiedzi. Na przykład Litwini spędzili w pracy w 2016 roku 1885 godzin, Czesi - 1770 godzin, a Słowacy - 1740.

Źródło: tvn24bis.pl Kraje OECD o najmniejszej liczbie przepracowanych godzin w 2016 roku



Według analizy Światowego Forum Ekonomicznego, większa liczba godzin w pracy nie idzie w parze z większą efektywnością. Niemcy, którzy pracują najmniej, osiągają najwięcej, jeśli chodzi o produktywność. Obliczono, że są o 27 proc. bardziej wydajni niż Brytyjczycy, którzy w 2016 roku przepracowali 1 676 godzin.



Jak zauważono w raporcie, w kształtowaniu godzin pracy kluczową rolę grają czynniki ekonomiczne i kulturowe. Np. Meksykanów w pracy zatrzymuje zarówno strach przed jej utratą, jak i kiepskie prawo regulujące kwestie pracownicze.

Wygrywa zmęczenie



Kłopot z wydajnością mają też Polacy. Z polskiego raportu "Praca, moc, energia w polskich firmach" autorstwa Human Power, wynika, że aż 1/3 pracowników przyznaje, że nie pracuje efektywnie.

Dla części z nich jest to efekt właśnie długich godzin pracy. Okazało się, że aż 75 proc. badanych menadżerów pracuje dłużej niż 8 godzin dziennie i jest to dla nich regułą. Natomiast ok. 45 proc. z nich wskazuje, że oprócz tego, iż pracują po godzinach, to jeszcze zabierają pracę do domu.

Twórcy raportu uważają jednak, że na niską efektywność w pracy wpływa dodatkowo zła dieta, brak snu i ruchu.