Od kilku lat w sezonie jesienno-zimowym Polacy wybierają odległe, egzotyczne kierunki wyjazdów. W ciągu ostatnich 5 lat liczba osób podróżujących do Azji i na Bliski Wschód prawie się podwoiła do ponad 24 tysięcy turystów.

Jak wynika z badania grupy eSky, działającego online agenta turystycznego, wśród najchętniej odwiedzanych w Azji krajów są Tajlandia – ten kierunek wybrało 33,77 proc. turystów, Chiny – 22,57 proc. oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie – 18,47 proc. Wśród najchętniej wybieranych azjatyckich linii lotniczych są Air China, Qatar Airways oraz Emirates.

Latamy do Azji

"Choć wydawałoby się, że sezon jesienno-zimowy skłania Polaków głównie do wyjazdów narciarskich, z roku na rok wzrasta liczba osób podróżujących do odległych zakątków Azji" - czytamy w raporcie. Z danych serwisu wynika, że w 2016 roku spośród ulubionych egzotycznych destynacji najczęściej wybieraliśmy Tajlandię, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael oraz Indie.



Jak przypomniano, jeszcze w 2012 roku najchętniej wybieranym kierunkiem były Turcja, Chiny i Tajlandia, w tym roku najczęściej lataliśmy do Izraela, Tajlandii i Chin.



Zdaniem ekspertów serwisu, rosnące zainteresowanie podróżami do Azji podyktowane jest przede wszystkim dostępnością nowych kierunków obsługiwanych przez przewoźników oraz spadkiem cen. "Średnia cena biletu lotniczego w klasie ekonomicznej dla 2 dorosłych osób wybierających się z Warszawy do Tel Awiwu i z powrotem to koszt rzędu 300 zł. Z kolei podróż do Bangkoku i z powrotem to wydatek rzędu 2300 zł, ale można również trafić na prawdziwe okazje i odbyć ciekawą podróż za nieduże pieniądze" - czytamy w analizie.

Coraz więcej

Firma zauważyła, że liczba turystów wybierających kierunki egzotyczne rośnie systematycznie od kilku lat. "Wynika to zarówno z większej dostępności destynacji azjatyckich - coraz lepszej siatki połączeń lotniczych i atrakcyjnych ofert cenowych – jak i popularyzacji tych kierunków w mediach" - czytamy w badaniu.



Jak wskazano w opracowaniu, dotychczas cena biletów i brak możliwości zaplanowania podróży stanowiły największą przeszkodę w podróżowaniu do odległych zakątków świata. Teraz, dzięki różnego rodzaju serwisom turystycznym, klienci mogą w jednym procesie zakupowym kupić atrakcyjne bilety lotnicze oraz zarezerwować hotel.



Jak podkreślił Rafał Bartoszewicz z eSky, klienci "nie są już zdani na program wycieczki oferowany przez tour-operatora, lecz sami mogą wymyślić, zaplanować i zrealizować swój wyjazd".