Jedną z najgłupszych rzeczy jakie możesz zrobić ze swoimi pieniędzmi, to je wydać. To słowa Roberta Wilsona, inwestora, który dorobił się blisko miliarda dolarów na Wall Street. Zachęcał do oszczędzania i ryzykowania, bo to lepszy sposób na życie, niż doraźna konsumpcja, często jeszcze na kredyt. Wiadomo, trudno oszczędzać, a do pierwszego miliona łatwiej dojść jak ma się 900 tysięcy. Ale jeśli ktoś zainwestował w akcje, to na koniec tego roku otwiera butelkę szampana i liczy zyski.

Polska giełda wyróżniała się pozytywnie na tle europejskich rynków, ale też w zderzeniu z gigantem, czyli z USA. Oczywiście porównuję tylko 2017, bo za oceanem jak ktoś kupił akcje w marcu 2009 roku, to robi interes życia (strategia kup i trzymaj).



Warszawa na tle świata:



- WIG20 +26 proc.



- S&P500 +20 proc.



- DAX +12 proc.



- CAC40 +9 proc.



- FTSE 250 +15 proc.



Bardzo dobra końcówka roku dla złotego. Dolar najtańszy od trzech lat 3,48 złotego - tyle trzeba było płacić za dolara około 13.00. Amerykańska waluta... zobacz więcej » Na rynku zysk nie rozkłada się po równo, a indeks to tylko wskaźnik. Więc warto zajrzeć głębiej.



Jeśli ktoś inwestował w największe spółki, czyli WIG20, lub nieco mniejsze mWIG40, to gratuluję. Jednak zagadką są spółki małe. Indeks sWIG80 rzutem na taśmę zakończył rok nad kreską, było dużo zawirowań. Zarządzający funduszami mówili, że korekta musiała przyjść po świetnym 2016tym, w dodatku zadyszka firm i wyhamowanie zysków.



Polska giełda w 2017:



- WIG +23 proc.



- WIG20 +26 proc.



- mWIG40 +15 proc.



- sWIG80 +2 proc.

Najlepsze inwestycje

Często słychać, że giełda to ryzyko, że spółki dziś są, jutro ich nie ma. Tak, ryzyko jest wyższe niż np. przy inwestycji w papiery skarbowe. Ale za wyższym ryzykiem idzie potencjalnie wyższy zysk. Poza tym można znaleźć spółki które są duże, stabilne i trudno wyobrazić sobie ich poważne problemy. Wybierasz dla przykładu bank. Największy w Polsce, PKO BP. Kupujesz akcje za 10 tys. zł w styczniu tego roku. Dziś jesteś prawie 6 tysięcy złotych do przodu (minus podatek od zysku).



Fenomenalnie zachowały się też papiery LPP (producent odzieży m.in. pod marką Reserved). Akcje wróciły, używając terminologii komentatorów sportowych, po długiej podróży. Przypominam, że jedna akcja kosztowała w lutym 2014 roku aż 10 tys. zł. Potem spadki, wahania, ale ten rok to już prawdziwy rajd z szansą na powrót do magicznej kwoty sprzed 3 lat. Trafił nam się rok, gdzie można było zamknąć oczy i losować, co by tu kupić z WIG20. Absolutnie nie namawiam na taką strategię, ale zwracam uwagę, że 18/20 największych spółek zakończyło rok z zyskiem dla inwestorów. Zawiodły tylko AssecoPoland i Eurocash.



Źródło: TVN24 BiS Mateusz Walczak Pięć najlepszych inwestycji z WIG20:



- PKO BP +58 proc.



- LPP +58 proc.



- Lotos +52 proc.



- Alior +44 proc.



- Energa +43 proc.



Spółki z mWIG40 też dały zarobić, choć obraz nie był tak kolorowy. W podsumowaniu roku może nie powinienem pisać o firmie, która nie jest nawet rok na giełdzie, ale wobec takiego zysku milczeć się nie da. Supermarkety Dino zadebiutowały w kwietniu. Jeśli ktoś trzyma, to po mniej niż roku ma o 100 proc. więcej kasy w portfelu. Na kolejnej pozycji spółka, która już przyzwyczaiła nas do świetnych rezultatów, producent gier CD Projekt. Inwestorzy mogli zarobić 90 proc. w rok.



TOP5 z mWIG40:



- Dino +110 proc.



- CD Projekt +88 proc.



- Bank Millennium +74 proc.



- Benefit +67 proc.



- Emperia +58 proc.



W indeksie mWIG40 były też negatywne zaskoczenia. Do niedawna hitowe akcje takich spółek jak Forte (meble), Amica (AGD), Neuca (leki), okazały się w 2017 jednymi z najgorszych. Ktoś zainwestował 10 tys. zł. w jedną z nich, to ma na koniec roku w portfelu średnio o 3 tys. zł mniej.

Jakie prognozy