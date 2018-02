Po styczniu budżet państwa miał nadwyżkę w wysokości 8,6 miliardów złotych - poinformowało Ministerstwo Finansów. - Dobra sytuacja na rynku pracy przekłada się m.in. na wyższe dochody z PIT oraz mniejsze wydatki na FUS - wyjaśniła szefowa resortu Teresa Czerwińska.

Jak wynika z opublikowanych danych, dochody państwa wyniosły 35,2 mld zł, a wydatki 26,6 mld zł -

Co ciekawe, w komunikacie resort nie podaje, ile do państwowej kasy wpłynęło z VAT. Dopiero ze szczegółowej tabelki zamieszonej na stronie ministerstwa możemy wyliczyć, że było to ok. 18,3 mld zł. W ubiegłym roku rząd regularnie chwalił się rosnącymi wpływami z VAT, które miały być dowodem na skuteczność uszczelniania systemu podatkowego. W tym roku w styczniu sytuacja wyglądała inaczej - choć z VAT udało się wycisnąć sporo, to jednak mniej niż przed rokiem, kiedy było to 21,9 mld zł. Ministerstwo wskazuje w komunikacie, że na ten 17-procentowy spadek miał wpływ m.in. efekt bazy. I faktycznie - w zeszłym roku styczniowe wpływy były rekordowe - m.in. dlatego, że resort przyśpieszył zwroty VAT dla firm i dokonał ich w grudniu 2016 r.

Źródło: tvn24.pl Wpływy z VAT w styczniu w ostatnich latach

Także dlatego - przekonuje resort - porównując dynamikę dochodów z VAT na przełomie roku powinno się uwzględnić wykonanie dochodów z trzech miesięcy przełomu roku łącznie tj. listopad - styczeń. A w takim ujęciu tegoroczna sytuacja jest lepsza niż przed rokiem. "Wykonanie na przełomie 2017/2018 (XI-I) wyniosło 41,1 mld zł, natomiast wykonanie na przełomie 2016/2017 (XI-I) wyniosło 38,4 mld zł. Oznacza to wzrost w tym okresie o ok. 2,7 mld zł, tj. 7,1 proc." - zaznaczono.

Wykonanie budżetu

W komunikacie na temat szacunkowego wykonania budżetu państwa w styczniu 2018 r. poinformowano m.in., że dochody z podatku PIT były wyższe o 13,7 proc. rok do roku (tj. ok. 0,7 mld zł), dochody z podatku CIT były wyższe o 11,4 proc. rok do roku (tj. ok. 0,3 mld zł), dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 11,8 proc. rok do roku (tj. ok. 0,6 mld zł), a dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 2 proc. rok do roku.



- Wysokie dochody z podatku PIT wiążą się z dobrą sytuacją na rynku pracy oraz wysokimi wpłatami podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą. Wyższe niż w styczniu roku ubiegłego wpływy z podatku CIT związane są przede wszystkim z działaniami uszczelniającymi, dobrą sytuacją gospodarczą (wzrost PKB w IV kwartale 2017 r. w ujęciu rocznym wyniósł 5,1 proc.) oraz wysokim popytem inwestycyjnym w kraju i na głównych rynkach eksportowych – wyjaśniła, cytowana w komunikacie minister Czerwińska.

Niższe wydatki

Jeśli chodzi o wydatki budżetu w styczniu, to wyniosły one 26,6 mld zł. W analogicznym okresie 2017 r. było to 30,2 mld zł.



"Niższe wykonanie wydatków w stosunku do stycznia roku ubiegłego jest wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o 4,6 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS" - wskazało MF.

Dopuszczony na koniec roku deficyt budżetowy wynosi 41,5 mld zł.