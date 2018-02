Nie milkną echa nagród przyznanych dla ministrów za 2017 rok. Platforma Obywatelska w poniedziałek zapowiedziała złożenie interpelacji, w której będzie domagała się przedstawienia uzasadnienia premii. Do tych zarzutów odniósł się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, który wskazał, że są one przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Tymczasem klub Kukiz'15 chce likwidacji nagród dla ministrów.

W grudniu ubiegłego roku poseł PO Krzysztof Brejza zwrócił się z interpelacją w sprawie nagród przyznanych członkom Rady Ministrów. W odpowiedzi wiceszef Kancelarii Premiera Paweł Szrot zamieścił tabelę z łącznymi kwotami nagród brutto dla poszczególnych ministrów w 2017 roku. Wynika z niej, że nagrody otrzymało 21 konstytucyjnych ministrów (od 65 100 zł rocznie do 82 100 zł), 12 ministrów w KPRM (od 36 900 zł rocznie do 59 400 zł) oraz była premier Beata Szydło (65 100 zł).

PO złoży interpelację

Nowe oświadczenia majątkowe ministrów. Domy, auta, frankowe kredyty i duże oszczędności Kredyty we frankach szwajcarskich, dziesiątki tysięcy złotych oszczędności na ko... zobacz więcej » Posłowie PO - Jan Grabiec i Mariusz Witczak - odnosząc się do tych danych, zapowiedzieli w poniedziałek na konferencji prasowej w Sejmie, złożenie interpelacji, w której będą chcieli uzyskać informację, na podstawie jakich kryteriów i na podstawie jakiego uzasadnienia przyznane zostały nagrody dla członków rządu. Witczak zapowiedział, że Platforma w swojej interpelacji będzie chciała "kopii dokumentów, kopii uzasadnień".



- Istotne dla Polaków jest to, co stało się w poszczególnych resortach ponad zwykłą pracę ministerialną, ponad zwykłe obowiązki ministrów, że tak wysokie, bulwersujące pieniądze zostały politykom PiS wypłacane - mówił Witczak.



Zdaniem Grabca, podwyżki są "nieformalne, nielegalne i niepoparte żadnym uzasadnieniem". "Żądamy jawności, żądamy przestawienia uzasadnienia wypłaty tych nagród" - mówił rzecznik PO.

Witczak zaznaczył, że szczególnie interesujące są informację o premiach dla byłej premier Beaty Szydło i ministrów, którzy z rządem się pożegnali. W tym kontekście wymienił: byłego szefa MON Antoniego Macierewicza, byłego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła i byłego szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego. - Rozumiem, że to są osoby, które nie zdołały w tych najniższych pułapach wywiązać się ze swoich obowiązków, a co dopiero mówić tu o nagrodach - ocenił Witczak.

"Zgodnie z obowiązującymi przepisami"

Grabiec przypomniał piątkowe słowa premiera Mateusza Morawieckiego, który pytany na konferencji prasowej, czy w jego opinii ministrowie powinni zarabiać więcej i czy informacja na temat wysokości premii powinna być publiczna, odpowiedział, że w tej kwestii "nic nie dzieje się po cichu".

- Sam fakt, że one (premie - red.) są publiczne, informacja o nich jest dostępna dla wszystkich osób, świadczy o tym, że absolutnie niczego nie chcemy, nie możemy i nie będziemy ukrywać - podkreślił.



Posłowie Platformy zaapelowali do premiera, aby "jeszcze dzisiaj dane dotyczące nagród za całe dwa lata rządów PiS: ministrów, wiceministrów i w gabinetach politycznych, pojawiły się na stronie Kancelarii Premiera".

Do zarzutów Platformy odniósł się szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk.

- Nagrody w administracji państwowej przyznawane są zgodnie z obowiązującymi przepisami, a wszystko odbywa się w pełni transparentnie. Zawsze, kiedy pojawiają się szczegółowe pytania, informacje przekazywane są niezwłocznie przez wszystkie instytucje, które są do tego zobowiązane - powiedział Dworczyk.

Chcą likwidacji nagród

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka zapowiedział w poniedziałek, że klub Kukiz'15 złoży projekt ustawy, którego celem jest likwidacja możliwości wypłacania nagród członkom Rady Ministrów.