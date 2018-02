Polskie Linie Lotnicze LOT ostrzegają przed oszustami podszywającymi się pod przewoźnika. "Krążący po internecie link, który rzekomo gwarantuje wygranie biletów, jest fałszywy i nie jest ofertą LOT-u. Prosimy o niepodawanie danych personalnych i nierozsyłanie fałszywego linku dalej" - apeluje w komunikacie przesłanym tvn24bis.pl biuro prasowe spółki.

Przedstawiciele polskiego przewoźnika wyjaśnili, że podjęli odpowiednie kroki, żeby strona internetowa, na której znajduje się fałszywa oferta, została usunięta.

"Przypominamy, że wszystkie promocje i oferty można znaleźć jedynie na naszej oficjalnej stronie i na naszych kanałach w mediach społecznościowych" - dodano w komunikacie.

Mechanizm działania oszustów

Oszuści działają za pośrednictwem komunikatora WhatsApp. Na czym polega mechanizm wyłudzenia pieniędzy? Przestępcy namawiają użytkowników do rozsyłania linków w zamian za obietnicę otrzymania darmowych biletów lotniczych.

"Polskie Linie Lotnicze LOT rozdają 2 darmowe bilety dla wszystkich w celu uczczenia 89. rocznicy" - możemy przeczytać w fałszywej wiadomości (pisownia oryginalna).

Link w wiadomości, którą otrzymujemy, prowadzi do rzekomej strony internetowej LOT-u, której adres wygląda niemal jak oryginalny. Branżowy portal Zaufana Trzecia Strona, zajmujący się kwestiami bezpiecznego korzystania z internetu, zwraca uwagę, że nazwa domeny zawiera znak specjalny, literę "o" z kropką pod spodem.

Źródło: Zaufana Trzecia Strona Przykładowa wiadomość

Ostrzeżenie

Kliknięcie w link uruchamia serię kolejnych wiadomości. Po odpowiedzi na kilka prostych pytań mamy możliwość aktywowania przycisku dotyczącego "darmowych" biletów, jeśli wyślemy wiadomość do znajomych.

Aby uzyskać bilety, "musimy tylko zostawić absolutnie wszystkie nasze dane osobowe i zgodzić się na to, że przez następne kilka lat będziemy nieustannie bombardowani ofertami wszystkich możliwych usługodawców" - wskazuje Zaufana Trzecia Strona ostrzegając, by nie dać się na to nabrać.