Od niedzieli 11 marca, wchodzi w życie korekta rozkładu jazdy pociągów - poinformowały PKP Polskie Linie Kolejowe. Zmiany mają zapewnić "optymalne kursowanie składów oraz prowadzenie prac modernizacyjnych i remontowych na sieci kolejowej".

"Efektem inwestycji będzie poprawa połączeń między regionami kraju i wygodniejszy dostęp do kolei. Informacje o zmianach przekazywane są na spotkaniach, dostępne na stacjach i przystankach oraz na stronie" - informuje PKP PLK.

Korekta rozkładu jazdy będzie obowiązywać od 11 marca do 9 czerwca br. i uwzględnia realizowane na sieci kolejowej inwestycje.

Dodatkowe przystanki

Jak wynika z komunikatu, np. nocny pociąg IC Pogoria relacji Gdynia Gł. - Katowice - Gdynia Gł. od 11 marca ponownie będzie zatrzymywał się w Pabianicach. "Skład IC Wawel, kursujący na trasie Kraków Gł. - Szczecin Gł. - Kraków Płaszów, będzie teraz dodatkowo miał postój w Opocznie Płd. Natomiast pociąg TLK Kresowiak relacji Wrocław Gł. - Warszawa będzie teraz kursował częściej, poza dniami roboczymi podróżni będą mogli nim także podróżować w niedziele" - głosi komunikat.



Z kolei, jak informuje PKP PLK, "w związku z dobudową torów na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice, od 11 marca w godz. 9:30-14:30 zaplanowane zostały przerwy w ruchu pociągów na trasie Kraków Główny - Podłęże". "Niektóre pociągi IC pojadą zmienioną trasą. Dla pociągów jadących między innymi z Warszawy, Poznania i Szczecina zaplanowano dodatkowy postój na stacji Miechów i możliwość przesiadki do innych składów. Będą także zmiany w kursowaniu pociągów lokalnych" - informuje komunikat.



"W kolejną fazę wkracza modernizacja ważnej dla regionu trasy Poznań - Piła. Zakres prac na jednotorowej linii wymaga ograniczenia w kursowaniu pociągów. Od korekty rozkładu jazdy, 11 marca do 4 maja zaplanowano komunikację zastępczą na odcinku Wargowo - Oborniki Wielkopolskie, a od 5 maja z Obornik do Piły" - czytamy także.



Komunikat przypomina, że w związku z realizowanymi pracami na linii z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy, za część pociągów kursujących w aglomeracji warszawskiej obowiązuje komunikacja zastępcza.

Komunikacja zastępcza

"Od korekty rozkładu jazdy są zmiany dla podróżujących koleją w woj. łódzkim, gdzie zaplanowano modernizację wiaduktu w Zgierzu oraz remont obiektów inżynieryjnych na odcinkach linii ze Zgierza do Kutna (nr 16) i do Łowicza (nr 15). Czasowo pociągi PKP IC pojadą trasami zmienionymi, a za pociągi regionalne zaplanowano komunikację autobusową" - głosi komunikat.



Także na linii Działdowo - Olsztyn, z Olsztyna do Olsztynka za pociągi regionalne kursują autobusy, a pociągi IC relacji Warszawa - Olsztyn są kierowane przez Ostródę i Iławę.



"Od 12 marca rozpoczną się prace inwestycyjne na szlaku z Pisza do Ełku, na tym odcinku uruchomiona zostanie komunikacja zastępcza. Zmiany w rozkładzie jazdy obowiązują także ze względu na inwestycje na Podlasiu – modernizacja Rail Baltica i w rejonie przygranicznym, gdzie PLK prowadzą przebudowę stacji: Biała Podlaska, Małaszewicze i Terespol" - czytamy w komunikacie.

Zmiany w Małopolsce

Także w Krakowie niektóre pociągi PKP Intercity, w związku z czasowym ograniczeniem ruchu w godzinach 9:30-14:30, na linii Kraków Główny - Podłęże pojadą zmienioną trasą pomijając Kraków Główny i Kraków Płaszów.



"Zmiana dotyczy pociągów: z kierunku Wrocławia, Warszawy, Poznania i Szczecina w kierunku Przemyśla pociągi (6300 Wyspiański, 13100 Malinowski, 7300 Siemiradzki, 8308 Mehoffer) pojadą z pominięciem stacji Kraków Główny i Kraków Płaszów. Pasażerowie planujący podróż tymi pociągami do Krakowa na stacji Miechów przesiądą się do innych pociągów w kierunku Krakowa Głównego. Na odcinku Miechów – Kraków Główny/Kraków Płaszów obowiązywać będzie honorowanie biletów spółki PKP Intercity we wszystkich pociągach spółki Koleje Małopolskie i w wybranych pociągach Spółki Przewozy Regionalne. Z kierunku Przemyśla w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina pociągi (3808 Mehoffer, 3804 Hetman, 3810 Matejko) pojadą z pominięciem stacji Kraków Płaszów i Kraków Główny. Pasażerowie planujący podróż do Krakowa na stacji Bochnia przesiądą się do autobusów zastępczej komunikacji (ZKA)" - głosi komunikat.



PKP PLK dodaje, że także podróżni planujący podróż z Krakowa w kierunku Przemyśla na odcinku Kraków Główny – Bochnia powinni skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej, a na stacji Bochnia będzie możliwość przesiadki do pociągów PKP Intercity.



Z kolei podróżni planujący podróż w kierunku Wrocławia, Poznania i Szczecina "powinni skorzystać z innych połączeń PKP Intercity lub spółki Koleje Małopolskie bądź Przewozów Regionalnych w celu dojazdu do stacji Miechów, gdzie zapewnione będą przesiadki do pociągów kursujących na odcinku Kraków Główny/Kraków Płaszów – Miechów". "Na tym odcinku obowiązywać będzie honorowanie biletów spółki PKP Intercity w pociągach spółki Koleje Małopolskie i Przewozy Regionalne" - głosi komunikat.



"Dziewięć pociągów PKP Intercity będzie pomijać stację Kraków Główny i kursować przez Kraków Olszę z zachowaniem obsługi stacji Kraków Płaszów. To pociągi: IC Barbakan (rel. Kraków Płaszów – Szczecin), IC Malczewski (rel. Przemyśl Gł. – Kołobrzeg), TLK Korczak (rel. z/do Kraków Płaszów – Warszawa), TLK Kinga (rel. z/do Warszawa – Kraków Płaszów), TLK Cyryl (rel. Kraków Płaszów – Poznań Gł.), TLK Magnolia (rel. Szczecin Gł. – Kraków Płaszów), IC Sukiennice (rel. Kraków Płaszów – Gdynia Gł.), EIC Tatry (rel. z/do Warszawa – Zakopane), EIC Giewont (rel. z/do Gdynia Gł. – Warszawa)" - czytamy.

Nowe trasy pociągów

Także z powodu czasowej przerwy w ruchu na linii Poznań - Piła dwie pary pociągów PKP Intercity, kursujących z Poznania w kierunku Słupska, pojadą inną trasą - wynika z komunikatu.

"Składy TLK Gwarek 48104/84104 i IC Malczewski 3806/8306 zostaną skierowane przez Krzyż i Stargard. Ponadto pociąg IC Szkuner pojedzie trasą zmienioną przez Krzyż, a dalej przez Piłę. Ceny biletów dla tych pociągów pozostaną bez zmian. Dodatkowo PKP IC zapewni honorowanie wybranych biletów w niektórych pociągach Przewozów Regionalnych pomiędzy Poznaniem Gł. a Piłą Gł." - czytamy.



"Na linii Siedlce - Terespol (nr 2), gdzie trwają prace modernizacyjne, zmieniona zostanie trasa niektórych pociągów PKP Intercity. Obecnie na trasie Warszawa - Terespol kursują 4 pary połączeń dziennie. Od 11 marca nastąpi skrócenie relacji pociągu TLK Starzyński. Skład będzie kursował z/do Białej Podlaskiej, a następnie pasażerowie pojadą do/z Terespola autobusami zastępczej komunikacji. Pociąg TLK Niemcewicz z Warszawy do Terespola pojedzie całą trasą, natomiast w przeciwną stronę na odcinku z Terespola do Białej Podlaskiej pasażerowie zostaną przewiezieni autobusem. W kursującym we wtorki, czwartki i soboty pociągu TLK Polonez, relacji Warszawa - Moskwa/Mińsk, wagony międzynarodowe (do Moskwy/Mińska) pojadą całą trasą. Natomiast wagony kursujące tylko na odcinku krajowym skończą bieg w Białej Podlaskiej. Dalej podróż odbędzie się zastępczą komunikacją autobusową. Ponadto TLK Polonez, kursujący w poniedziałki, środy, piątki i niedziele w relacji Warszawa - Terespol, skończy bieg w Białej Podlaskiej. Dalej, do Terespola, podróżni pojadą zastępczą komunikacją autobusową. Pociąg TLK Polonez w drodze powrotnej pojedzie całą relację bez komunikacji zastępczej" - głosi komunikat PKP PLK.