O pół godziny skróci się podróż z Białegostoku do Ełku, powstaną wygodne perony, wzrośnie bezpieczeństwo. W środę PKP Polskie Linie Kolejowe podpisały wartą niespełna 20 milionów złotych umowę na wykonanie projektu inwestycji.

Rozpoczęcie budowy planowane jest na 2020 roku, zakończenie - w 2023 roku.

Mająca 104 kilometry trasa Białystok-Ełk to część międzynarodowego korytarza kolejowego Rail Baltica, który w przyszłości połączy Warszawę z Kownem, Rygą, Tallinnem i Helsinkami.

Budowa drugiego toru

- Przedsięwzięcie zapewni m.in. lepsze podróże mieszkańcom województw podlaskiego i warmińsko - mazurskiego. To też kolejny krok na budowie Rail Baltica między Warszawą a Trakiszkami (czyli granicą państwa - red.), odcinek do Sadownego jest w zasadzie zakończony, odcinek Sadowne - Czyżew w realizacji, a docinek Czyżew-Białystok trafi do postępowania przetargowego na początku przyszłego roku, teraz wchodzimy w etap prac projektowych na odcinek między Białymstokiem a Ełkiem - wyliczał wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

W jego opinii to kolejny dowód na to, że Polska "wykonuje konkretne kroki", które pozwolą na to żeby Rail Balticą można było jeździć "szybko, bezpiecznie i komfortowo".



Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel wyjaśnił, że modernizacja odcinka Białystok-Ełk to przede wszystkim budowa drugiego toru, co zwiększy możliwości podróży i przewozów towarów. Zostanie wymieniona cała sieć trakcyjna, zmodernizowane zostanie osiem stacji: Białystok-Starosielce, Knyszyn, Mońki, Osowiec , Grajewo, Prostki Ełk-Towarowy i Ełk. Poprawi się też standard 11 przystanków - które - jak zapewnił prezes - będą dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - powstaną nowe - wyposażone w windy - kładki, nowe wiaty, ławki i tablice informacyjne.



Prezes podkreślił, że dzięki nowemu wyposażeniu przejazdów kolejowych i nowym urządzeniom sterowania ruchem poprawi się poziom bezpieczeństwa jazdy.

Inne inwestycje

Po zakończeniu modernizacji pociągi będą mogły jeździć z prędkością 160 km na godzinę, jednak - zaznaczył prezes - projektanci mają opracować warianty przebudowy trasy na 160 km na godzinę, 200 km na godzinę, a nawet 240 km na godzinę.



PKP PLK przypomniało, że zakończyły się już zasadnicze prace na odcinku Rail Baltica z Warszawy Rembertowa przez Zielonkę, Tłuszcz do Sadownego. Pasażerowie mogą korzystać z nowych peronów, są nowe przejścia podziemne i bezkolizyjne skrzyżowania. Trwa modernizacja Rail Baltica na odcinku Sadowne do Czyżewa, w przyszłym roku rozpoczynają się prace na odcinku od Czyżewa do Białegostoku. zakończenie przebudowy na trasie Warszawa - Białystok planowane jest na do 2021 r.