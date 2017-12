PKP Intercity planuje odkupić należący do Skarbu Państwa pakiet spółki Wars, która zajmuje się między innymi obsługą wagonów restauracyjnych - poinformował wiceprezes PKP Intercity i przewodniczący rady nadzorczej spółki Wars Artur Resmer.

- Wars jest spółką, której zlecamy wszelkie działania nie należące do naszej (PKP Intercity) podstawowej działalności, czyli takie nie związane z obsługą przewozów pasażerskich jak obsługa gastronomiczna, czy obsługa sprzątania - powiedział Resmer.



- Jeżeli chodzi o akcjonariat Warsu, to chcielibyśmy w przyszłym roku przejąć pakiet od ministerstwa. Zlecamy coraz więcej usług temu podmiotowi i jesteśmy zadowoleni - dodał.



Obecnie Skarb Państwa posiada 49,98 proc. akcji spółki Wars, a pozostałe 50,02 proc. jest własnością PKP Intercity.



Wiceprezes stwierdził, że zanim dojdzie do transakcji, to Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa musi ustalić jej warunki.

Próby sprzedaży

Resmer powiedział, że wcześniejsze plany sprzedaży Warsa są nieaktualne.



Ostatnią próbę sprzedaży Warsa podjęto pod koniec 2015 roku, ale z powodu braku zainteresowanych odwołano wtedy aukcję. Była to już piąta bezskuteczna próba sprzedaży spółki.



Resort skarbu, zlikwidowany z początkiem tego roku, po raz ostatni chciał pozbyć się swoich akcji gastronomicznej spółki na wiosnę 2012 roku. Wcześniej ministerstwo zapraszało inwestorów do negocjacji w sprawie kupna walorów Warsa jesienią 2009 roku i dwukrotnie wiosną 2011 roku. Akcji spółki jednak nie sprzedano. W 2009 r. jedyną wiążącą ofertę złożyło PKP Intercity.



Wars to firma, która na rynku przewozów pasażerskich działa od 1948 roku. Obsługuje podróżnych w wagonach restauracyjnych, barowych i hotelowych. Obecnie Wars obsługuje 17 składów Intercity Premium, 14 wagonów restauracyjnych i 32 wagony barowe. Wars obsługuje ponadto cztery restauracje w Warszawie.