Odtwórz: Kowalczyk: pójdzie doniesienie do prokuratury ws. przetargu na autobusy dla wojska

Żadna oferta nie wpłynęła w postępowaniu ogłoszonym przez PKP Intercity na dostawę ośmiu specjalnych, fabrycznie nowych wagonów osobowych dla sił zbrojnych - wynika z informacji podanych przez kolejową spółkę.

PKP Intercity ogłosiły przetarg na dostawę ośmiu wagonów osobowych dla wojska w połowie listopada ubiegłego roku.

Polska Grupa Zbrojeniowa szuka prezesa. Jest 18 chętnych Do konkursu na prezesa Polskiej Grupy Zbrojeniowej zgłosiło się 18 kandydatów –... zobacz więcej » W ogłoszeniu o przetargu napisano wtedy, że spółka chce zamówić sześć wagonów bezprzedziałowych specjalnych drugiej klasy do przewozu żołnierzy i dwa wagony przedziałowe specjalne drugiej klasy do przewozu konwoju.

PKP Intercity chciało, aby wagony posiadały dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań krajowych w zakresie eksploatacji po sieciach Polski, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii.

Zadania na rzecz sił zbrojnych

O przygotowaniach do przetargu informowaliśmy w sierpniu 2017 roku. - Wśród zadań PKP Intercity są także zadania realizowane na rzecz Sił Zbrojnych i Sił Sojuszniczych. Zgodnie ze sformułowanymi przez MON oczekiwaniami zostało przygotowane zapytanie, pozwalające rozpoznać rynek w zakresie dostawy ośmiu wagonów specjalnych na potrzeby wojska - wyjaśniała wówczas tvn24bis.pl rzeczniczka spółki Agnieszka Serbeńska.



Wagony miały być przystosowane do jazdy po torach o zwykłej szerokości. Kolorystyka wagonów miała dopiero podlegać uzgodnieniom. Wagony z 72 miejscami do siedzenia miały być bezprzedziałowe, ze stolikami na oparciach.

PKP Intercity wymagało także, aby każdy z wagonów miał niezależne zasilanie w prąd (nawet na postoju) oraz możliwość podłączania do zewnętrznych źródeł energii elektrycznej. Przy każdym fotelu miały być osobne gniazdo 230 V do notebooków.