Produkt Krajowy Brutto wzrósł w 2017 roku o 4,6 procent, po wzroście o 2,9 procenta w 2016 roku - podał w szacunku wstępnym Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż wynosiły prognozy rządu. Spodziewano się wzrostu PKB w minionym roku o 4,5 procent. "Wstępny szacunek jest bardzo pozytywną informacją, choć oczywiście nie jest niespodzianką" - uważa minister finansów Teresa Czerwińska.

Z danych GUS wynika, że w 2017 roku popyt krajowy wzrósł o 4,7 proc., zaś inwestycje wzrosły o 5,4 proc.

Jakie powody

"Sprzyjało temu kilka czynników: wyjątkowo dobra sytuacja na rynku pracy, realizacja programu Rodzina 500 plus oraz bardzo dobre nastroje konsumentów. Pozytywny wkład we wzrost PKB miały również nakłady inwestycyjne" - wskazała, cytowana w komunikacie, szefowa resortu finansów.



Jak zaznaczono, wzrost gospodarczy jest tzw. wzrostem inkluzywnym, czyli takim, z którego korzystają wszystkie grupy społeczne.



"Świadczy o tym zdolność gospodarstw domowych do zwiększania swoich wydatków oraz bardzo dobra sytuacja na rynku pracy. Dynamicznie rośnie fundusz płac, maleje bezrobocie. Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec grudnia 2017 r. wyniosła 6,6 proc. Tak niskiej stopy bezrobocia nie notowano od 26 lat. Spadek stopy bezrobocia obserwowany jest we wszystkich województwach. Skala zmniejszania bezrobocia w Polsce jest wyższa niż średnio w UE, dzięki czemu Polska obecnie należy do siedmiu państw członkowskich UE o najniższej stopie bezrobocia" - wyjaśniła Teresa Czerwińska.



"Wyniki gospodarki w 2017 r., w tym w IV kw. 2017 r., stabilna sytuacja budżetu i jego bezpieczeństwo wynikające z uszczelnienia systemu podatkowego stanowią dobry punkt wyjścia do wzrostu gospodarczego w 2018 r." - podsumowała minister Czerwińska.

Źródło: GUS Dynamika realna produktu krajowego brutto

Odbicie inwestycji

Szacunek wstępny wzrostu PKB w 2017 roku pokrywa się prognozami analityków PKO BP.

"PKB w 2017 prawdopodobnie wzrósł o 4,6 proc. (konsensus 4,5 proc.), co oznaczałoby przyspieszenie wzrostu w IV kwartale do 5,0 proc. rok do roku dzięki utrzymującej się solidnej dynamice konsumpcji (4,9 proc. rok do roku), odbijającym inwestycjom (6,5 proc. rok do roku) oraz pozytywnemu wkładowi eksportu netto" - mogliśmy przeczytać w informacji jeszcze przed publikacją danych przez urząd statystyczny.

mBank Research szacuje wzrost PKB w IV kwartale na 5,3 proc.





Oznacza to, że w IV kwartale wzrost z całą pewnością przekroczył 5%. Na podstawie skali i struktury wzrostu w całym 2017 roku szacujemy wzrost PKB w IV kwartale na 5,3%. pic.twitter.com/Q5dnvVRaKw — mBank Research (@mbank_research) 30 stycznia 2018

Analitycy mBank Research także zwrócili uwagę na odbicie inwestycji. "Największa niespodzianka to inwestycje - ich wkład w IV kwartale przekroczył 3 pkt, proc. Oznacza to wprost (budownictwo w ujęciu r/r spowolniło w IV kwartale), że inwestycje w maszyny i urządzenia wystrzeliły w ostatnich 3 miesiącach roku (dwucyfrowe dynamiki)" - czytamy w komentarzu.