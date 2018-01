Do 10 stycznia osoby fizyczne, opłacający składkę wyłącznie za siebie, mają czas na wysłanie przelewu do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pierwszy raz zrobią to na nowy rachunek, a wszystko za sprawą przepisów, które weszły w życie w tym roku.

1. Obowiązek przedsiębiorcy

Przedsiębiorcy mają obowiązek opłacania składek ZUS za dany miesiąc do 10. dnia następnego miesiąca - jeśli nikogo nie zatrudniają lub do 15. dnia następnego miesiąca, jeśli odprowadzają składki za pracowników i za siebie.



Najbliższy termin wypada w środę 10 stycznia. Od początku roku przedsiębiorcy pierwszy raz przeleją składki na jeden rachunek, zamiast dotychczasowych czterech. I choć są to składki za grudzień, to należy je wpłacić już na nowe konto. Składki za styczeń należy zapłacić do 10 lutego. Nie ma przy tym znaczenia, czy przedsiębiorca płaci obniżone składki, czy pełne - jeden przelew dotyczy wszystkich.

2. Nowy rachunek

Od stycznia 2018 roku każdy przedsiębiorca, także ten z zagranicy, ma indywidualny rachunek w ZUS. W tym celu ZUS w ostatnich miesiącach zeszłego roku wysyłał listy do osób prowadzących działalność gospodarczą, które zawierały informację o indywidualnym numerze rachunku. Jeśli jeszcze go nie znasz, możesz łatwo sprawdzić na stronie ZUS (www.eskladka.pl), udając się do placówki ZUS lub kontaktując z Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS.

Indywidualny numer rachunku składa się z 26 cyfr. Zawarty jest w nim numer identyfikujący ZUS i numer NIP danego przedsiębiorcy (ostatnie 10 cyfr). Rachunek składkowy jest zgodny ze standardem IBAN, czyli Międzynarodowym Numerem Rachunku Bankowego.

3. Jak zrobić przelew

"Od 1 stycznia będziesz opłacać składki zwykłym przelewem, takim, jakim np. płacisz za prąd. Na przelewie wpiszesz tylko numer rachunku bankowego –Twój numer rachunku składkowego. Wpłatę od razu zaksięgujemy i rozliczymy na Twoim koncie" - podaje ZUS.

Wpłatę ZUS podzieli proporcjonalnie na wszystkie ubezpieczenia i fundusze. W przelewie nie trzeba podawać numeru NIP, REGON czy PESEL.

Co, jeśli się pomylisz i puścisz przelewy grudniowe na stare rachunki? Pieniądze wrócą, ponieważ dotychczasowe rachunki zostały zamknięte 1 stycznia 2018 roku. Przelewy dokonywane na stare numery konta nie przejdą.

4. Uwaga na zaległości

Przedsiębiorca nie będzie mógł opłacić tylko bieżących składek. Po wprowadzeniu indywidualnych numerów rachunków składkowych bieżące wpłaty są w pierwszej kolejności księgowane na najstarsze zaległości. Jak argumentuje ZUS "dzięki temu nie będą narastać odsetki".

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, może to oznaczać utratę prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego.



Płatnik może jednak w takiej sytuacji złożyć wniosek o wyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie. Jeżeli natomiast nie może spłacić zadłużenia jednorazowo powinien skontaktować się z doradcą ds. ulg i umorzeń, dostępnym na sali obsługi klientów bądź telefonicznie.

5. Egzekucja należności

Należności, które ZUS objął postępowaniem egzekucyjnym należy spłacać tak jak obecnie, na wskazany przez ZUS numer rachunku. Jest on podany np. w tytułach wykonawczych i zajęciach rachunków bankowych.