W niedzielę zmienia się rozkład jazdy pociągów. Zmiany czekają pasażerów między innymi z Warszawy, Krakowa, Trójmiasta czy Lublina. Korekta rozkładów ma związek z inwestycjami na kolei. Nowy rozkład jazdy będzie obowiązywał do 9 czerwca.

Jedna z najważniejszych zmian dotyczy nocnego pociągu PKP Intercity Pogoria relacji Gdynia Główna – Katowice. Od 11 marca skład ponownie będzie się zatrzymywał w Pabianicach.

Jakie zmiany?

Z kolei skład IC Wawel, kursujący na trasie między Krakowem a Szczecinem będzie dodatkowo miał postój w Opocznie. Natomiast pociąg TLK relacji Wrocław - Warszawa będzie teraz kursował częściej, poza dniami roboczymi podróżni będą mogli nim także podróżować w niedziele.

Utrudnienia w Krakowie

Sporo zmian czeka osoby podróżujące przez Kraków. W związku z dobudową torów na odcinku Kraków Główny Towarowy - Rudzice, od niedzieli (w godz. 9.30-14.30) zaplanowane zostały przerwy w ruchu pociągów na trasie Kraków Główny - Podłęże. Niektóre pociągi Intercity pojadą zmienioną trasą i ominą Kraków Główny i Kraków Płaszów.

Dla pociągów jadących m.in. z Warszawy, Poznania i Szczecina zaplanowano dodatkowy postój na stacji Miechów i możliwość przesiadki do innych składów. Będą także zmiany w kursowaniu pociągów lokalnych.

Z kolei osoby podróżujące w kierunku Przemyśla (na odcinku Kraków Główny – Bochnia) powinni skorzystać z zastępczej komunikacji autobusowej. Na stacji Bochnia będzie możliwość przesiadki do pociągów PKP Intercity.

W sumie dziewięć pociągów PKP Intercity będzie kursować do stacji Kraków Płaszów z pominięciem stacji Kraków Główny.

Ruch pociągów na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Modernizacja trwa też na liniach kolejowych z Lublina do Warszawy (linia nr 7) oraz Stalowej Woli (linia nr 68). Od marca podróżni niektórych pociągów na stacji Lublin korzystają z tymczasowego peronu (nr 4). W ramach modernizacji linii z Warszawy do Lublina przebudowane zostaną wszystkie stacje i przystanki na trasie. Po zakończeniu modernizacji podróż najszybszym pociągiem między stolicami Mazowsza i Lubelszczyzny zajmie ok. 90 min.

Również od marca w związku z rewitalizacją i elektryfikacją trasy z Lublina do Stalowej Woli na odcinku Lublin Zemborzyce – Szastarka wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Po remoncie podróż na trasie Lublin – Stalowa Wola – Rzeszów ma być krótsza o 20 minut.

Koleją po Wielkopolsce

Remonty trwają też na trasie Poznań – Piła. Z tego powodu ograniczone zostało kursowanie pociągów. Od 11 marca do 4 maja zaplanowano komunikację zastępczą na odcinku Wargowo – Oborniki Wielkopolskie, a od 5 maja z Obornik do Piły.

Z powodu czasowej przerwy w ruchu na linii Poznań – Piła dwie pary pociągów PKP Intercity, kursujących z Poznania w kierunku Słupska, pojedzie inną trasą. Chodzi o składy TLK Gwarek i IC Malczewski, które zostaną skierowane przez Krzyż i Stargard. Ponadto pociąg IC Szkuner pojedzie trasą zmienioną przez Krzyż, a dalej przez Piłę Główną.

Zmienione trasy

Trwa też modernizacja trasy Warszawa - Poznań. Pociągi dalekobieżne kursują trasami zmienionymi przez Gniezno – Inowrocław Rąbinek – Barłogi do Warszawy.

Z kolei w związku z pracami na linii z Grodziska Mazowieckiego do Warszawy, za część pociągów kursujących w aglomeracji warszawskiej obowiązuje komunikacja zastępcza. Od 11 marca obowiązują też zmiany dla podróżujących koleją w województwie łódzkim, gdzie zaplanowano modernizację wiaduktu w Zgierzu oraz remont obiektów inżynieryjnych na odcinkach linii ze Zgierza do Kutna i do Łowicza. Czasowo pociągi PKP IC pojadą trasami zmienionymi, a za pociągi regionalne zaplanowano komunikację autobusową.

Warmia i Mazury

Zmiany będą też na linii Działdowo - Olsztyn. Z Olsztyna do Olsztynka za pociągi regionalne kursują autobusy, a pociągi IC relacji Warszawa - Olsztyn są kierowane przez Ostródę i Iławę. Od poniedziałku 12 marca rozpoczną się prace inwestycyjne na szlaku z Pisza do Ełku, na tym odcinku również zostanie uruchomiona komunikacja zastępcza.

Komunikacja zastępcza

Zmieniona zostanie też trasa niektórych pociągów na linii Siedlce - Terespol. Obecnie na trasie Warszawa -Terespol kursują 4 pary połączeń dziennie. Od 11 marca nastąpi skrócenie relacji pociągu TLK Starzyński. Skład będzie kursował z/do Białej Podlaskiej, a następnie pasażerowie pojadą do/z Terespola autobusami zastępczej komunikacji.



Pociąg TLK Niemcewicz z Warszawy do Terespola pojedzie całą trasą, natomiast w przeciwną stronę na odcinku z Terespola do Białej Podlaskiej pasażerowie zostaną przewiezieni autobusem.



W kursującym we wtorki, czwartki i soboty pociągu TLK Polonez, relacji Warszawa – Moskwa/Mińsk, wagony międzynarodowe (do Moskwy/Mińska) pojadą całą trasą. Natomiast wagony kursujące tylko na odcinku krajowym skończą bieg w Białej Podlaskiej. Dalej podróż odbędzie się zastępczą komunikacją autobusową.



Ponadto TLK Polonez, kursujący w poniedziałki, środy, piątki i niedziele w relacji Warszawa – Terespol, skończy bieg w Białej Podlaskiej. Dalej, do Terespola, podróżni pojadą zastępczą komunikacją autobusową. Pociąg TLK Polonez w drodze powrotnej pojedzie całą relację bez komunikacji zastępczej.