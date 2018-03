Wartość wypłaconych odszkodowań za wypadki drogowe z polis OC i AC wzrosła w ubiegłym roku o ponad 6 procent do blisko 10,2 miliarda złotych - poinformował Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG).

"Blisko 10,2 mld zł odszkodowań - czyli o ponad 6 proc. więcej niż rok wcześniej - wypłacili w 2017 roku ubezpieczyciele za wypadki drogowe w Polsce. Tak wynika z wstępnego podsumowania UFG opartego o wypłaty z polis OC i AC, zaraportowane dotychczas przez ubezpieczycieli do ogólnopolskiej bazy polis komunikacyjnych OI UFG" - napisano w komunikacie.



6 miliardów złotych otrzymały ofiary i ich bliscy z ubezpieczeń OC sprawców wypadków. Reszta odszkodowań, czyli 4,2 mld zł - wypłacona została z dobrowolnych polis autocasco.

W sumie w 2017 roku do ubezpieczycieli zgłoszonych zostało prawie 1,7 mln szkód z obu rodzajów polis.

Kiedy wypadki

- Statystyki ubezpieczycieli pokazują, że najwięcej wypadków, z których następnie doszło do zgłoszenia szkody z polisy OC miało miejsce w październiku - 9,3 proc. z nich zdarzyło się w tym miesiącu - oraz w maju - 8,7 proc. – powiedziała cytowana w komunikacie Elżbieta Wanat Połeć, prezes UFG. Najczęściej do wypadków, po których wypłacano odszkodowanie z OC, dochodziło w piątki. 18 proc. miało miejsce właśnie w tym dniu tygodnia.



Co ciekawe, wspomniane statystyki inaczej wyglądają w przypadku wypłat z polis AC. Tu najwięcej wypadków było w maju (9,2 proc.) oraz w czerwcu (9 proc.). Najczęściej dochodziło do nich w poniedziałki (17,4 proc.), najrzadziej zaś w niedziele (9,1 proc.).

Dane zgromadzone w bazie OI UFG pokazują też, że w 2017 roku przybyło ponad 840 tysięcy pojazdów z polisami OC. Oznacza to, że po polskich drogach mogło poruszać się w końcu minionego roku 23,8 mln pojazdów z ubezpieczeniem OC, o 4 proc. więcej niż rok wcześniej.

Jak niedawno pisaliśmy według szacunków UFG po polskich drogach może jeździć nawet 80 tysięcy nieubezpieczonych pojazdów.

Warto też dodać, że zeszły rok przyniósł stabilizację cen polis komunikacyjnych, które w poprzednich latach mocno drożały. Z raportu porównywarki OC/AC mfind.pl wynika, że od stycznia 2017 roku do pierwszych dni roku 2018 średnie ceny obowiązkowych ubezpieczeń OC wzrosły zaledwie o 0,4 proc.