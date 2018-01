Odtwórz: Szybkie nagrzanie samochodu zimą. Pomóc w tym może to urządzenie

W poniedziałek otwarto obwodnicę Rzepina w województwie lubuskim. Droga ułatwia komunikację z przebiegającą w sąsiedztwie autostradą A2 i wyprowadza z tej miejscowości ruch tranzytowy.

Obwodnica skraca czas dojazdu na przykład do stolicy i poprawia dostępność do coraz dłuższej trasy S3. Oprócz charakteru regionalnego to ważna inwestycja dla samych mieszkańców Rzepina i tej gminy. Nowa droga zwiększa bezpieczeństwo mieszkańców oraz ogranicza emisję spalin i hałasu.

Jakie korzyści

- Budowa obwodnicy przyniesie szereg dodatkowych korzyści. Mowa tu na przykład o lepszym połączeniu z Zieloną Górą i Gorzowem Wielkopolskim. Zwiększy się również atrakcyjność inwestycyjna tej części województwa lubuskiego na przykład poprzez ułatwiony dostęp do rzepińskiej strefy przemysłowej - powiedziała marszałek województwie lubuskiego Elżbieta Polak.



Drogę wykonała firma Strabag, a inwestorem był podległy władzom regionu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.

Inwestycja kosztowała ponad 9 milionów złotych.

Prace objęły budowę prawie 2,5 km drogi i ronda w miejscu połączenia obwodnicy z trasą powiatową. Zadbano również między innymi o zjazdy na wewnętrzne drogi leśne czy kanalizację deszczową.