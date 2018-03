Rozpoczęła się budowa mostu w ciągu drogi krajowej numer 47 w Białym Dunajcu. Jak poinformował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, inwestycja na zakopiance zostanie oddana do użytku już w grudniu bieżącego roku. Koszt budowy nowego mostu wyniesie około 12 milionów złotych.

- Rozpoczęcie budowy mostu w Białym Dunajcu to bardzo dobra wiadomość - zarówno dla udających się na wypoczynek do Zakopanego, jak i dla mieszkańców Małopolski i Podhala. Dzięki niemu zwiększy się przepustowość drogi i komfort podróżowania, znikną też uciążliwe korki spowodowane ruchem wahadłowym w tym miejscu - powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

O inwestycji

Jak poinformowało ministerstwo w komunikacie, w związku z tym, że nowy most powstanie w miejscu starej przeprawy nad potokiem Biały Dunajec, inwestycja zacznie się od budowy mostu tymczasowego. Ma on powstać w ciągu trzech miesięcy.

Z kolei nowa przeprawa zostanie udostępniona kierowcom do końca 2018 roku.

Nowy obiekt o długości 58 metrów i szerokości 18 metrów będzie miał konstrukcję łukową bez podpór w nurcie rzeki oraz dwustronne chodniki. Przebudowane zostaną także dojazdy po obu stronach obiektu oraz kolidujące z inwestycją sieci istniejącej infrastruktury.

Koszt inwestycji wyniesie około 12 mln złotych.

Stary most w Białym Dunajcu wybudowany został w latach 30. ubiegłego wieku. Jego stan techniczny był już tak zły, że most nie nadawał się do remontu. Potrzebna była nowa przeprawa - procedury związane z projektowaniem nowego mostu i uzyskiwaniem decyzji koniecznych do jego wybudowania rozpoczęły się w 2008 roku, ale z powodu protestów i odwołań okolicznych mieszkańców budowa mostu rozpoczyna się dopiero teraz.

Od 2013 roku na moście obowiązuje ruch wahadłowy. W tym miejscu, zwłaszcza w sezonie turystycznym, tworzą się duże korki.