Nowelizacja ustawy o termomodernizacji będzie gotowa do końca marca - poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz. Pozwoli ona na wsparcie mieszkańców domów jednorodzinnych, których nie stać na wymianę pieców i ocieplenie budynków. Minister zapowiedziała też, że normy węgla, którym będzie można palić w domowych piecach, będą obowiązywać w przyszłym sezonie grzewczym.

Termomodernizacja - to w opinii resortu - najskuteczniejszy sposób walki ze smogiem. Resort wyliczył, że domowe piece są odpowiedzialne za 91 proc. emisji pyłu zawieszonego PM10. Przemysł odpowiada za 2 proc. tej emisji. Z powodu smogu rocznie umiera ok. 40 tys. Polaków, to tak jakby wymierało takie miasto jak np. Ciechanów czy Kutno. W samym Krakowie w styczniu 2016 r. smog mógł się przyczynić do śmierci ok. 300 osób.

Ubodzy energetycznie

W Polsce jest ok. 5,5 mln domów jednorodzinnych, z czego - jak podał Instytut Badań Strukturalnych - 75 proc. energetycznie nieefektywnych. - Światowe szacunki są takie, że wśród osób mieszkających w domach jednorodzinnych 10-15 procent, to osoby ubogie energetycznie - powiedziała Emilewicz.



Ogromny wzrost zainteresowania taryfą antysmogową. Firmy stawiają na ekologię O 1100 procent w 2017 roku wzrosło zainteresowanie przedsiębiorstw taryfą antysm... zobacz więcej » Osoby takie nie będą w stanie unieść kosztów związanych w wymianą palenisk na nowocześniejsze i zakup lepszego, ale kosztowniejszego paliwa, oraz zaizolowania swych domostw.



Z opublikowanej analizy IBS wynika, że choć w ciągu pięciu lat ubóstwo energetyczne w Polsce spadło, to jednak nadal jest nim dotkniętych ok. 4,6 mln osób. Ubóstwo energetyczne tylko częściowo pokrywa się z ubóstwem dochodowym, w przypadku którego przysługuje pomoc socjalna, w Polsce żyje grupa osób, której system opieki społecznej "nie łapie". Według wyliczeń Instytutu może być to nawet 2,1 mln osób, które mieszkają w niedogrzanych mieszkaniach lub nie stać ich na zapłacenie rachunków.



Potrzeby energetyczne to z kolei wszystkie czynności, podczas których korzystamy z energii cieplnej i elektrycznej, niezbędne do utrzymywania godnego poziomu życia, czyli: ogrzewanie mieszkania, podgrzewanie wody, oświetlenie, przygotowywanie posiłków i korzystanie z podstawowych sprzętów RTV i AGD. Jeśli koszt zaspokojenia potrzeb energetycznych jest na tyle wysoki, że członkowie gospodarstwa domowego mają dylemat, czy ograniczać te potrzeby, czy też oszczędzać kosztem innych dóbr, np. na żywności, lekach czy edukacji - wtedy możemy mówić o ubóstwie energetycznym.



Wzorem innych krajów ubóstwo energetyczne w takim ujęciu mierzone jest wskaźnikiem "wysokie koszty - niskie dochody".

Ogrzewanie domu