Bezrobocie znów spada. W lutym stopa bezrobocia wyniosła 6,8 procent, czyli w porównaniu do stycznia spadła o 0,1 punktu procentowego - poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To najlepszy wynik od 27 lat.

Licząc rok do roku, stopa bezrobocia spadła o 1,6 punktu procentowego.

- Kalendarzowej wiosny jeszcze nie widać, ale bezrobocie zanotowało już niewielki spadek – podkreśliła szefowa resortu Elżbieta Rafalska w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Zwróciła uwagę, że identyczny wskaźnik bezrobocia zanotowano w lutym 1991 r., czyli 27 lat temu.

W lutym 2018 roku liczba osób bezrobotnych - w porównaniu do danych ze stycznia - spadła o 5,9 tys. Na koniec lutego 2018 roku bez pracy w Polsce było 1,127 mln osób.

Źródło: mpips.gov.pl Stopień bezrobocia rejestrowego

Będą dalsze spadki

W ocenie Elżbiety Rafalskiej kolejne miesiące powinny przynieść dalszy spadek liczby bezrobotnych. - Prace ruszą w marcu pełną parą. Kolejny miesiąc powinien co najmniej utrzymać spadek bezrobocia, albo powinien on być jeszcze większy – podkreśliła szefowa resortu pracy.

Jednak minister zaznaczyła, że zanotowano "lekki spadek, w porównaniu do stycznia, wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej". - To było związane z gwałtowną zmianą warunków pogodowych, ostrym powrotem zimy. Spowodowało to przyhamowanie rozpoczęcia niektórych prac – wyjaśniła Rafalska.

Wyniki w województwach

Ministerstwo pochwaliło się wynikami na Twitterze, umieszczając dokładne dane dla poszczególnych województw.

Spadek liczby bezrobotnych został odnotowany w 12 województwach. Najsilniej w województwach: opolskim – o 0,6 tys. osób, lubuskim – o 0,6 tys. osób, lubelskim – o 1,1 tys. osób i zachodniopomorskim – o 0,7 tys. osób.

Problemy z pracownikami

Mniej optymistyczni są eksperci Konfederacji Lewiatan. - Spadek stopy bezrobocia w lutym jest zjawiskiem obserwowanym corocznie, począwszy od 2014 roku. Niska stopa bezrobocia i spadająca liczba osób zarejestrowanych w powiatowych urzędach pracy są niewątpliwie efektem utrzymującej się dobrej sytuacji na rynku pracy i wysokiego popytu na prace - czytamy w komunikacje Konfederacji.

Jak zauważają wspomniani eksperci, pracodawcy od wielu miesięcy zgłaszają problemy z pozyskaniem nowych pracowników, co może stanowić istotną barierę rozwoju przedsiębiorstw. Co więcej, "można przewidywać, że w kolejnych miesiącach roku, wraz z rozpoczęciem prac sezonowych, popyt na prace będzie się zwiększał" - napisano.

Coraz mniej jest osób aktywnych zawodowo, co - w ocenie Konfederacji Lewiatan - może budzić zaniepokojenie. "W sytuacji utrzymującego się wysokiego zapotrzebowania na pracowników, konieczne są skuteczne programy aktywizujące długotrwale bezrobotnych oraz rozwiązania służące podejmowaniu zatrudnienia przez osoby bierne zawodowo" - zauważają eksperci.