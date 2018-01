W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów wyśle e-mail lub SMS do mikroprzedsiębiorców, którzy są zobowiązani do składania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla potrzeb VAT - poinformował w czwartek resort.

Jak czytamy na stronie ministerstwa, informacja przypomni o możliwości założenia bezpłatnego Profilu Zaufanego (eGO), który pozwoli prawidłowo podpisać i złożyć dokument JPK_VAT oraz zachęci do zakładania go już teraz - nie zwlekając do ostatniej chwili.

Dzięki temu mikroprzedsiębiorcy zyskują pewność, że w dniu wysyłki są gotowi oraz prawidłowo zautoryzują i podpiszą JPK_VAT" - dodano w komunikacie.

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Resort przypomina, że JPK_VAT za styczeń przedsiębiorcy muszą przesłać do 26 lutego.

Duża zmiana

Obowiązek przekazywania przez podatników ewidencji VAT w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego wszedł w życie 1 stycznia 2018 r.

Według szacunków rządu JPK obejmie swoim działaniem 1,6 mln płatników VAT. W ten sposób trzykrotnie zwiększy się liczba faktur objętych systemem JPK, funkcjonującym w ograniczonym zakresie od 2016 roku.

JPK nie obejmie podatników korzystających ze zwolnienia podmiotowego, których obrót nie przekracza 200 tys. zł rocznie, ani tych, którzy nie są zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT.