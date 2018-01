W Ministerstwie Sprawiedliwości toczą się prace nad wprowadzeniem tzw. alimentów podstawowych; wyliczane byłyby według specjalnego wzoru uwzględniającego przeciętne koszty utrzymania dziecka w Polsce - informuje środowy "Fakt".

Jak podkreśla gazeta, resort chce, by takie postępowanie o alimenty podstawowe trwało kilka dni.

- Będziemy je wyliczać według specjalnego algorytmu, na podstawie rzeczywistych kosztów utrzymania dziecka. Co więcej, będą one podnoszone co roku proporcjonalnie do wzrostu cen w sklepach i innych kosztów życia - mówi w rozmowie z "Faktem" Zbigniew Ziobro.



Jak zaznacza, celem jest to, by ubiegający się o alimenty "dostali je możliwie szybko i bez sądowej mitręgi".



- Można powiedzieć – z automatu. Za chleb, buty czy zeszyty do szkoły trzeba przecież od razu płacić, nie da się czekać. Stracą być może sprytni prawnicy, którzy sprawy o przyznanie alimentów przeciągają w nieskończoność - mówi gazecie Ziobro i dodaje, że "nie zamknie to drogi rodzicom, którzy będą chcieli uzyskać wyższe niż podstawowe alimenty". - Będą mogli ich dochodzić w sądzie, ale muszą się liczyć z tym, że to potrwa - dodaje minister.

Ile?

"Fakt" zaznacza, że MS nie ujawnia w tym momencie, ile wyniosłyby alimenty podstawowe. "Nie będzie jednak łatwo to ustalić, bo inne są koszty utrzymania małego dziecka, inne nastolatka, a jeszcze inne - np. dziecka niepełnosprawnego. I to urzędnicy będą musieli wziąć pod uwagę" - zaznacza.



Według informacji dziennika otrzymanych od szefa resortu sprawiedliwości po wprowadzeniu w zeszłym roku nowego prawa alimentacyjnego, liczba płacących alimenty wzrosła dwukrotnie. Z kolei liczba osób wpisanych do rejestru dłużników alimentacyjnych spadła od marca z prawie 2,5 tys. do 600 we wrześniu. Radykalnie zmniejszyła się też kwota zaległości alimentacyjnych – ze 180 do 106 mln zł.