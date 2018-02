Około 1,5 miliona mikroprzedsiębiorców, którzy są podatnikami VAT, musi po raz pierwszy przed końcem lutego złożyć Jednolity Plik Kontrolny. Dołączą oni do 100 tysięcy większych firm, które już używają JPK. Mimo zbliżającego się terminu, zachęt i licznych ułatwień, wciąż tylko jedna czwarta przedsiębiorstw złożyła dokument do urzędu skarbowego.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb podatku VAT (JPK_VAT) to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży. W lutym po raz pierwszy JPK_VAT (za styczeń 2018 r.) będą musieli złożyć także mikroprzedsiębiorcy - podatnicy VAT. Mają na to czas do 26 lutego.

Ministerstwo Finansów naprawia swój błąd po doniesieniach przedsiębiorców Mikroprzedsiębiorcy mogą przesłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) z każdego s... zobacz więcej » Mikroprzedsiębiorca to pomiot zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, czyli także osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą.

- To ostatnia faza programu wdrażania JPK, który był rozłożony na trzy etapy. 1 lipca 2016 roku obowiązek objął największe firmy, około 7 tysięcy podmiotów, a 1 stycznia 2017 - duże, średnie i małe. Od tego czasu ok. 107 tysięcy firm składa co miesiąc JPK - wyjaśniał w listopadzie 2017 roku zastępca Dyrektora Departamentu Poboru Podatków z Ministerstwa Finansów, Zbigniew Wiliński.

W lutym dołączy do nich ok. 1,5 mln grupa mikroprzedsiębiorców.

Tymczasem, jak poinformowało tvn24bis.pl biuro prasowe Ministerstwa Finansów, za styczeń 2018 r. złożono dotychczas ponad 420 tys. plików JPK_VAT z 1,6 mln, które powinny zostać złożone przed końcem lutego.

Urzędnicy pomogą

Zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów od 14 do 23 lutego wyznaczeni pracownicy urzędów skarbowych wyjaśniają, jak tworzyć JPK_VAT i korzystać z aplikacji e-mikrofirma. Jednak wciąż niewielu przedsiębiorców korzysta z tej form pomocy. Jak poinformowali przedstawiciele MF, "dotychczas odnotowaliśmy prawie 30 tys. pobrań udostępnionej przez MF darmowej aplikacji e-mikrofirma, za pomocą której możliwe jest tworzenie i przesyłanie JPK VAT".

Urzędnicy podpowiadają również, jak założyć Profil Zaufany (eGO), czyli bezpieczne i bezpłatne narzędzie, które umożliwia elektroniczny kontakt z administracją publiczną i załatwienie wielu spraw on-line, w tym autoryzację plików JPK_VAT.



Dodatkowo w dwie soboty w godzinach 9-13 urzędy - z wyjątkiem wyspecjalizowanych urzędów skarbowych, które obsługują głównie największe podmioty gospodarcze - uruchomiły dyżury dla mikroprzedsiębiorców. Taki dyżur odbył się już 17 lutego, a następny jest zaplanowany na 24 lutego. Podatnicy uzyskają wszystkie informacje potrzebne do prawidłowego przygotowania i terminowego przesłania JPK_VAT. Będą mogli też potwierdzić Profil Zaufany (eGO).



Fiskus wyśle tysiące wiadomości SMS do podatników W najbliższych dniach Ministerstwo Finansów wyśle e-mail lub SMS do mikroprzedsi... zobacz więcej » Wsparcia podatnikom w zakresie JPK_VAT udzielą również konsultanci Krajowej Informacji Skarbowej (KIS). Infolinia KIS dla mikroprzedsiębiorców będzie czynna 24 lutego, również w godzinach od 9 do 13.



W przypadku pytań technicznych dotyczących JPK_VAT resort finansów prosi o przesyłanie ich na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl

Jak złożyć?

JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie. Do jego podpisania potrzebny jest bezpłatny Profil Zaufany (eGO) lub certyfikat kwalifikowany (płatny, komercyjny sposób autoryzacji danych).



Dodatkowo, aby zapewnić płynny proces przesyłania JPK_VAT, Ministerstwo Finansów zdecydowało o czasowym uruchomieniu możliwości uwierzytelniania pliku tak zwanymi danymi autoryzującymi. Podobne rozwiązanie funkcjonuje przy podpisywaniu rocznego zeznania podatkowego.



Resort cyfryzacji namawia do użycia Profilu Zaufanego. Wyjaśnia, że to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Można go założyć przez internet, na dwa sposoby – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub potwierdzając go w Punkcie Potwierdzającym.



Resort zaznacza, że udając się do Punktu Potwierdzającego, trzeba pamiętać o zabraniu ważnego dowodu osobistego. Wszystkie informacje oraz odpowiedzi na pytania jak założyć Profil Zaufany można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl.



Dwa lata rządu PiS. Oto pięć zmian dotyczących podatków Druga rocznica zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło minęła 16 listopada. Z tej okaz... zobacz więcej » Poinformowano, że aby ułatwić podpisanie JPK_VAT wszystkim tym, którzy wykorzystują programy księgowe, a chcą użyć Profilu Zaufanego, Ministerstwo Cyfryzacji udostępniło dedykowaną im usługę do podpisu JPK_VAT. Informacje w zakresie zakładania Profilu Zaufanego (eGO) można uzyskać korzystając z infolinii Krajowej Informacji Skarbowej.

Obawy

Mimo dedykowanych ułatwień, przedsiębiorcy wciąż nie czują się pewnie, jeśli chodzi o JPK. Z badań przeprowadzonych na początku lutego przez firmę dostarczającą aplikacje biznesowe e-file wynika, że 45 proc. mikroprzedsiębiorców nie wie nic lub niewiele na temat JPK.

Tylko 34 proc. przebadanych przedsiębiorców zadeklarowało, iż sprosta wymaganiom urzędów skarbowych, bo pliki do wysyłki ma skonfigurowane i gotowe do wysyłki. "Tuż przed upływem ostatecznego terminu rozliczenia, aż 51 proc. badanych nie jest jednak przygotowana do nowego obowiązku raportowania ewidencji JPK_VAT" - napisano w podsumowaniu badania.

Jak wynika z badania, 44 proc. przedsiębiorców obawia się kar finansowych. "Są one uzasadnione, ponieważ za niezłożenie dokumentu lub złożenie go z błędami, grożą sankcje finansowe od 210 zł nawet do 42 000 zł w przypadku wykroczenia, i nawet wielomilionowe kary, jeśli czyn uznany zostanie za przestępstwo skarbowe.

Sporo emocji budzi też poczucie osamotnienia i brak wsparcia w procesie przygotowania i wysyłki JPK_VAT, 36 proc. badanych wskazuje, że w razie problemów nie będzie potrafiło ich rozwiązać samodzielnie. Dla przeszło 15 proc. badanych kłopotliwy jest również e-podpis" - wskazano.