Mikroprzedsiębiorcy mogą przesłać Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT) z każdego systemu operacyjnego - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Finansów. To reakcja na doniesienia przedsiębiorców, o których także my informowaliśmy. Część najmniejszych firm nie może wywiązać się z podatkowego obowiązku ponieważ można było to zrobić wyłącznie z systemu Windows.

Najmniejsi przedsiębiorcy, czyli płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie a także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze najpóźniej do 26 lutego tego roku muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT), który przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Nie wszystkie systemy

Problem w tym, że aby to zrobić trzeba było mieć system Windows. - Istnieje wiele firm, które nie używają Windowsa i pracują na komputerach Mac z systemem operacyjnym OS. Moja firma jest jedną z nich. Sytuacja jest chora, bo ministerstwo wprowadza obowiązek nie dając możliwości wywiązania się z niego części obywateli - alarmował jeden z naszych czytelników pan Aleksander.

O to, w jaki sposób pan Aleksander i pozostali mikroprzedsiębiorcy, którzy nie korzystają z systemu Windows mogą wysłać JPK_VAT zapytaliśmy ministerstwo finansów.

W odpowiedzi biuro prasowe resortu potwierdziło, że bezpłatna aplikacja e-mikrofirma działa tylko w systemie Windows, ale nie zdradziło, jak bez kupna dodatkowego oprogramowania spełnić nałożony w tym roku obowiązek. Usłyszeliśmy tylko, że wyjściem może być zainstalowanie aplikacji Klient JPK 2.0, która służy do konwersji i wysyłania JPK_VAT. Jednak działa ona tylko w systemach Windows i Linux.

W poniedziałek resort poinformował, że JPK będzie można wysłać również z systemu iOS.

"Ministerstwo Finansów oferuje e-bramkę JPK_VAT, która umożliwia przesyłanie JPK_VAT mikroprzedsiębiorcom, którzy korzystają z różnych systemów operacyjnych, w tym posiadaczom Mac firmy Apple" - czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie ministerstwa.

Co to jest JPK?

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, ułatwiającym i standaryzującym przetwarzanie danych.