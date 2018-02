Lotnisko w Krakowie ma nową wieżę kontroli lotów

Krakowskie lotnisko w Balicach ma nową wieżę kontroli lotów. Sala operacyjna służby kontroli lotniska jest obecnie najnowocześniejszą i najwyżej położoną salą tego typu w Polsce. Pod koniec roku jeszcze wyższą wieżę ma uruchomić port lotniczy w Katowicach.

- To bez wątpienia najnowsza, najwyższa, najdroższa wieża w Polsce - powiedział na poniedziałkowym briefingu prasowym prezes Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) Janusz Niedziela.



Wieża kontroli lotów

Adamczyk wskazał, że oddawane w Polsce instalacje należą do najnowocześniejszych w świecie.



Nowa wieża kontroli na krakowskim lotnisku stoi na działce PAŻP, blisko pasa startowego. Jej wysokość to 45,21 m, sala operacyjna położona jest na wysokości 38,68 m. Powierzchnia użytkowa wieży wynosi ponad 2,1 tys. m kw. Całkowity koszt inwestycji to 50 mln zł.

Źródło: PAP/Paweł Zechenter

Budowa wieży trwała prawie 17 miesięcy i podyktowana była potrzebą poprawy warunków pracy służb ruchu lotniczego oraz koniecznością zapewnienia miejsca dla nowoczesnych systemów zarządzania ruchem.



Na przełomie stycznia i lutego nowa wieża pracowała w trybie "shadow mode", polegającym na równoległej pracy nowego obiektu z rezerwową obsadą pozostającą do dyspozycji w starej lokalizacji. Po zakończeniu testów podjęta została decyzja o całkowitym przeniesieniu obsługi ruchu lotniczego do nowej wieży.



- Kontrolerzy ruchu lotniczego pracują w nowoczesnych warunkach. Z nowej wieży doskonale widać pole manewrowe z płytą postojową samolotów, co sprawia, że kontrolerzy mają zdecydowanie lepszy wgląd w ruch samolotów. Dzięki tej inwestycji będzie jeszcze bezpieczniej na krakowskim lotnisku - powiedział prezes zarządu Kraków Airport Radosław Włoszek.

Kraków Airport jest drugim lotniskiem w Polsce pod względem liczby obsłużonych pasażerów i największym portem regionalnym, który w zeszłym roku odprawił ponad 5,8 mln osób, a na ten rok prognozuje 9-proc. wzrost ruchu pasażerskiego.



W zimowym rozkładzie lotów, który obowiązuje od 30 października, oferuje 89 bezpośrednich połączeń regularnych do 23 krajów.

Inwestycja w Katowicach

W grudniu 2018 r. planowane jest uruchomienie operacyjne nowej wieży na katowickim lotnisku. Wtedy to katowicka wieża będzie miała najwyżej położoną salę operacyjną w Polsce na wysokości blisko 41 m. Port w Katowicach planuje też dużą rozbudowę.