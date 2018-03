Odtwórz: Wielka świąteczna loteria. Pula nagród to prawie 2,5 mld euro

175 milionów złotych - taką kwotę wygrał posiadacz zwycięskiego kuponu w loterii Eurojackpot. Główna wygrana padła w Niemczech.

W piątkowym losowaniu loterii Eurojackpot padła główna wygrana, czyli 175 mln złotych. Szczęśliwe liczby, którymi okazały się: 15, 23, 28, 33, 36 oraz 4 i 7 zostały skreślone przez gracza w Niemczech. To oznacza, że w przyszłym tygodniu do wygrania będą 43 mln złotych.

Przygotowania do niedzieli bez handlu. Lista otwartych galerii handlowych 11 marca przypada pierwsza niedziela, która będzie objęta zakazem handlu. Długa... zobacz więcej »

Europejska loteria

Eurojackpot to gra liczbowa o europejskim zasięgu, która została uruchomiona w marcu 2012 roku. We wrześniu na polski rynek wprowadził ją Totalizator Sportowy, właściciel marki Lotto, który jest spółką Skarbu Państwa, działającą od ponad 60 lat.



Jak podkreśla Totalizator Sportowy, loteria pozwala na generowanie wygranych o wysokościach teoretycznie niemożliwych do osiągnięcia w grach oferowanych na pojedynczych rynkach.



Opłata za zakład wynosi 12,50 zł. Grający typuje 5 z 50 liczb oraz 2 z 10 liczb. Można grać na własne liczby lub metodą na chybił trafił. Zakład zawierany jest na jedno najbliższe losowanie. Żeby zagrać, należy odwiedzić jedną z kolektur Lotto na terenie kraju.



Wygrane równe i wyższe niż 10 mln euro wypłacane są w euro, ale na życzenie grającego mogą być wypłacone w polskiej walucie.