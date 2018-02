Odtwórz: "Duże pieniądze, to są duże kłopoty". Jak radzą sobie zwycięzcy loterii?

W piątkowym losowaniu została rozbita kumulacja w Eurojackpot. Główna wygrana w wysokości 90 milionów euro trafiła do Finlandii. Szczęście uśmiechnęło się też do graczy z Polski. Dwie osoby wygrały po ponad 626 tysięcy złotych.

Liczby, które padły w piątkowym losowaniu Eurojackpot to 7, 8, 24, 34, 46 oraz 4, 8.

Olbrzymia wygrana w loterii i duże kłopoty. "Popełniłam błąd" Amerykanka ze stanu New Hampshire nie zastrzegła sobie prawa do anonimowości wys... zobacz więcej » Totalizator Sportowy przypomina, że Eurojackpot jest grą, w której pula na główne wygrane może wynieść maksymalnie 90 milionów euro, czyli ok. 375 mln złotych. Zebrane powyżej tego limitu stawki powiększają pulę na wygrane II stopnia. Dzięki temu w piątkowym losowaniu wyniosła ona ponad 28 milionów euro. Tą kwotą podzieliło się 8 osób z czterech państw. Każda z nich wygrała dokładnie 3 520 586,10 euro.

Polacy wygrywają więcej

Totalizator dodaje,że osoby grające w Polsce wygrywają w loterii więcej niż gracze z pozostałych krajów. "Wynika to z faktu, że do wygranych doliczana jest nadwyżka z korzystnej wymiany kursowej złotego na euro. Dziś ( w piątek - red.) została ona doliczona do wygranych IV stopnia, dzięki czemu – jak już wiemy – każda z tych wygranych wyniosła 626 978,70 złotych, a w innych krajach tylko 3 359,00 euro" - czytamy w komunikacje po piątkowym losowaniu.