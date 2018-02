"Źródło: flickr.com/OnInnovation/ (CC BY-ND 2.0); Kent Sievers / Shutterstock.com; Amazon.com, wiki (CC BY 2.0)"

Dominika i Sebastian Kulczykowie to najbogatsi Polacy - wynika z najnowszego rankingu miesięcznika "Forbes". Ich majątek jest wart 13,9 miliardów złotych.

W tym roku na liście 100 najbogatszych Polaków, którą przygotowuje miesięcznik "Forbes", pojawiło się 19 nowych nazwisk. Wśród debiutantów znalazł się m.in. Przemysław Gacek, twórca Pracuj.pl, największego polskiego serwisu z ofertami pracy, czy założyciele sieci sklepów Euro RTV/AGD - Iwona i Waldemar Kukowie.

Łączny majątek 100 najbogatszych Polaków jest wart 147 mld złotych. Za takie pieniądze można zbudować 77 Stadionów Narodowych, kupić 4 banki Pekao czy pokryć 3,5 roczny budżet Ministerstwa Obrony Narodowej.

W pierwszej trójce rankingu nie zaszły żadne zmiany, ale dalej jest ciekawie. Tuż za podium znalazł się Jerzy Starak, który zamienił się miejscem z Dariuszem Miłkiem. Z czołowej dziesiątki wypadli Leszek Czarnecki (spadek z 6. na 13. miejsce) Bogusław Cupiał (z 9. na 12. miejsce) oraz Roman Karkosik (z 10. na 25. miejsce).

Żeby w tym roku trafić na listę "Forbesa", trzeba było zgromadzić majątek wart co najmniej 491 mln zł. Oto czołowa dziesiątka:

Pierwsze miejsce w rankingu zajęli Dominika i Sebastian Kulczykowie. Rodzeństwo fortunę wartą 13,9 mld złotych odziedziczyło po zmarłym prawie trzy lata temu Janie Kulczyku. Posiadają oni udziały m.in. w spółkach energetycznych (Polenergia), chemicznych (Ciech) czy transportowych (Autostrada Wielkopolska).

Majątek w 2017: 14,2 mld zł

Miejsce w poprzednim rankingu: 1



2. Michał Sołowow - 11,4 mld zł



Sołowow od wielu lat utrzymuje się w czołówce najbogatszych ludzi w Polsce. Jest większościowym udziałowcem w notowanym na warszawskiej giełdzie koncernie chemicznym Synthos oraz producencie ceramiki Rovese. W swoim portfelu ma też producenta podłóg Barlinek i sieć sklepów Komfort. Michał Sołowow inwestuje także w branżę biotechnologiczną.



Biznesmen kocha też sport. Jest trzykrotnym wicemistrzem Europy i dwukrotnym wicemistrzem Polski w rajdach samochodowych.

Majątek w 2017: 11,8 mld zł

Miejsce w poprzednim rankingu: 2

3. Zygmunt Solorz-Żak - 10,2 mld zł



Zygmunt Solorz-Żak od lat znajduje się na podium rankingu najbogatszych Polaków. Działa w branży medialnej, ale jego interesy sięgają znacznie dalej. Majątek pomnaża m.in. poprzez inwestycje w finanse i telekomunikację. Jest właścicielem sieci komórkowej Plus. Solorz-Żak kontroluje też Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin.



Mniejsze składniki jego majątku to np. Port Praski, wielomilionowa inwestycja po praskiej stronie Wisły z przestrzenią mieszkalno-usługową, a także Blue Point, czyli firma zarządzająca biurowcem o tej samej nazwie znajdującym się w Warszawie.

Majątek w 2017: 10,3 mld zł

4. Jerzy Starak - 6,3 mld zł



Jerzy Starak to większościowy udziałowiec Polpharmy, która zajmuje się produkcją leków generycznych, czyli tańszych zamienników oryginalnych leków. Starak dodatkowo prowadzi kilka zakładów produkcyjnych w Polsce, Rosji i Kazachstanie.



Biznesmen jest też udziałowcem Zakładów Tłuszczowych Kruszwica (takie marki jak Olej Kujawski czy margaryna Smakovita).

Starak zaliczył w tym roku awans na czwarte miejsce.

Majątek w 2017: 3,8 mld zł

Miejsce w poprzednim rankingu: 5



5. Dariusz Miłek - 5,02 mld zł



Miłek to założyciel i szef firmy CCC, która jest największym producentem obuwia w Europie. Zaczynał jednak skromnie - w 1991 roku od stoiska z butami na bazarze w Lubinie. Dziś CCC to ponad 900 sklepów w 16 krajach. Firma ma największą w Europie fabrykę butów skórzanych. Na 16 rynkach sprzedaje 40 mln par butów rocznie. Łącznie zatrudnia ponad 12 tys. pracowników.

Majątek w 2017: 4,8 mld zł

Miejsce w poprzednim rankingu: 4



6. Tomasz Biernacki - 4,1 mld zł



Jest twórcą sieci sklepów spożywczych Dino. Marka nie jest jeszcze znana powszechnie, bo do tej pory Biernacki koncentrował się na otwieraniu sklepów w mniejszych ośrodkach miejskich w środkowej Polsce. Przez rok wycena jego majątku wzrosła według "Forbesa" ponad czterokrotnie, co pozwoliło mu na wskoczenie do czołowej dziesiątki rankingu.

Majątek w 2017: 930 mln zł



Miejsce w poprzednim rankingu: 38

7. Paweł Marchewka - 3,5 mld zł



Jest prezesem Techlandu, która zajmuje się produkcją gier komputerowych. Spółka wyprodukowała m.in. kultową grę "Dead Island", która sprzedała się w liczbie ponad 8 mln egzemplarzy.



Paweł Marchewka swoją przygodę z wirtualną rozrywką zaczynał od handlu grami komputerowymi. W przeciągu 25 lat stworzył firmę, która jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek informatycznych na świecie.

Majątek w 2017: 2,1 mld zł



Miejsce w poprzednim rankingu: 12

8. Bogdan i Elżbieta Kaczmarkowie - 3,4 mld zł



Małżeństwo od lat działa w branży meblarskiej. Należą do nich znany producent firma Com.40 czy firma Correct wytwarzająca materace na potrzeby IKEA. Kaczmarkowie inwestują też w branżę odzieżową, posiadając udziały w spółce Big Star.

Miejsce w poprzednim rankingu: 7



9. Zbigniew Juroszek z rodziną - 3,07 - mld zł



Zbigniew Juroszek stoi na czele Grupy Atal z Cieszyna, specjalizującej się w budownictwie mieszkaniowym, biurowym i handlowo-magazynowym. Grupa działa od 1990 roku. Na rynku odzieżowym działa jego spółka Atal Textil, która zajmuje się hurtowym handlem tkaninami.

Majątek w 2017: 1,01 mld zł

Miejsce w poprzednim rankingu: 32



10. German Efromovich - 3,03 mld zł



Biznesmen jest założycielem Synergy Group, która zajmuje się między innymi transportem lotniczym, energetyką i produkcją sprzętu medycznego.



Efromovich posiada obywatelstwo Kolumbii, Brazylii i od listopada 2012 r. Polski. Jest synem polskich Żydów, którzy emigrowali do Ameryki Południowej po II wojnie światowej.

Majątek w 2017: 3,03 mld zł

Miejsce w poprzednim rankingu: 8