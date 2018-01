W 2018 roku zakończą się prace na około 450 kilometrach dróg krajowych i autostrad. Zgodnie z informacjami przesłanymi tvn24bis.pl przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad najwięcej inwestycji ma zakończyć się w trzecim kwartale. Przedstawiamy najważniejsze projekty na drogowej mapie Polski.

Najszybciej, bo jeszcze w pierwszym kwartale tego roku, planowane jest zakończenie robót na drodze ekspresowej S7. W efekcie kierowcy pojadą ponad 21-kilometrowym fragmentem obwodnicy Radomia, od węzła Chęciny do węzła Jędrzejów.

Drugi kwartał

W drugim kwartale mają zakończyć się prace na ponad 161 kilometrach dróg. Chodzi między innymi o szereg inwestycji wzdłuż drogi S3, biegnącej przez województwa zachodniopomorskie, lubuskie i dolnośląskie.

Zgodnie z informacją przesłaną tvn24bis.pl przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad roboty zakończą się na odcinku węzeł Zielona Góra Północ - węzeł Niedoradz (13,3 km), węzeł Nowa Sól Południe - węzeł Gaworzyce (16,4 km) oraz węzeł Gaworzyce - węzeł Kaźmierzów (16,9 km). Ponadto sfinalizowane mają zostać prace na odcinkach od węzła Kaźmierzów do węzła Lubin Północ (14,3 km), od węzła Lubin Północ (bez węzła) do węzła Lubin Południe (11,2 km), a także od węzła Lubin Południe do węzła Legnica II.

Ostatni z wymienionych fragmentów jest najdłuższym, bo ponad 22-kilometrowym i umożliwi kierowcom wjazd na autostradę A4.

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie lubuskim

Dodatkowo w drugim kwartale ma zakończyć się budowa obwodnicy Ostródy (Ostróda Północ - Ostróda Południe) w ciągu drogi krajowej numer 16. Obwodnica będzie miała długość prawie 18 kilometrów.

Zgodnie z harmonogramem GDDKiA kierowcom zostanie udostępniony także dojazd do przeprawy mostowej na Wiśle w Puławach (11,9 km). Zakończyć ma się także budowa obwodnicy Wałcza w ciągu drogi krajowej numer 10 (17,8 km), obwodnicy Olsztyna (odcinek Olsztyn Zachód - Olsztyn Południe) w ciągu drogi krajowej numer 16 (10,0 km).

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie warmińsko-mazurskim

Ponadto sfinalizowane mają zostać prace przy budowie obwodnicy Kłodzka w ciągu drogi krajowej numer 33 (9,1 km).

Trzeci kwartał

W trzecim kwartale mają zakończyć się roboty na ponad 210 kilometrach dróg. To zatem więcej niż w drugim kwartale.

Do użytku ma zostać oddana obwodnica Kępna (I etap) w ciągu drogi krajowej S11, o długości 3,6 km. Planowane jest również zakończenie prac na kilku kolejnych odcinkach S3. Od węzła Niedoradz do drogi wojewódzkiej numer 283 (17,2 km), od węzła Legnica II do węzła Jawor II - (19,7 km), od węzła Jawor II do węzła Bolków (16,1 km).

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie dolnośląskim

GDDKiA informuje, że pojawią się także nowe kilometry dróg w ciągu drogi ekspresowej S5. Chodzi o następujące odcinki: Białe Błota - Szubin - 9,7 km, Radomicko - Leszno Płd. - 19,1 km, Leszno Płd. - Kaczkowo - 9,5 km.

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie wielkopolskim Powody do zadowolenia będą mieli także mieszkańcy Pomorza Środkowego. Zakończyć ma się bowiem budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa na S6 wraz z odcinkiem S11 od węzła Bielice do węzła Koszalin Zachód. Łącznie chodzi o ponad 20 kilometrów dróg.

Pojawią się także nowe odcinki S7: Koszwały - Nowy Dwór Gdański (20,4 km), Nowy Dwór Gdański - Kazimierzowo (19,1 km) oraz Skomielna Biała - Rabka Zdrój i DK 47: Rabka Zdrój - Chabówka (6,0 km).

Ponadto planowane jest zakończenie prac w ciągu S8. Chodzi o następujące fragmenty drogi: Przeszkoda-Paszków (11,6 km), Wyszków - węzeł Poręba (12,9 km), węzeł Poręba - początek obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej (16,1 km), Ostrów Mazowiecka - granica województwa podlaskiego (9,3 km).

Czwarty kwartał

W czwartym kwartale kierowcy mają pojechać nowymi fragmentami autostrady A1 na Śląsku. Planowane jest bowiem zakończenie budowy na odcinkach od węzła Woźniki do węzła Pyrzowice (15,1 km), a także od węzła Blachownia do węzła Zawodzie (4,7 km).

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie śląskim

Zgodnie z informacjami GDDKiA pod koniec tego roku sfinalizowane zostaną prace na kolejnym odcinku obwodnicy Radomia. Chodzi o odcinek o długości prawie 25 kilometrów. Kierowcy jeszcze w tym roku mają także pojechać odcinkiem S7 Lubień - Naprawa, o długości 7,5 km.

Źródło: GDDKiA Mapa stanu budowy dróg w województwie mazowieckim

Łącznie w czwartym kwartale tego roku prace mają zakończyć się na prawie 52 kilometrach dróg.