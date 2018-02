Linie lotnicze ogłaszają nowe połączenia z Polski. Pasażerowie polecą między innymi z Krakowa do Ammanu, Helsinek, czy Budapesztu. Nową trasę zyska także port lotniczy w Modlinie.

W niedzielę irlandzka linia lotnicza Ryanair ogłosiła uruchomienie dwóch nowych tras z Modlina i Krakowa do Ammanu w Jordanii. Oba połączenia będą wykonywane dwa razy w tygodniu od końca października 2018 roku.

Jak poinformowano, nowe trasy znajdą się w sprzedaży pod koniec lutego.

Nowe połączenia lotnicze

W ubiegłym tygodniu swoje plany ogłosiły również Polskie Linie Lotnicze LOT.

Od 28 kwietnia tego roku przewoźnik uruchomi połączenie z Krakowa do stolicy Węgier, Budapesztu.

Do końca sezonu letniego, czyli do 27 października, LOT będzie wykonywał sześć rejsów z Krakowa do Budapesztu - we wszystkie dni tygodnia oprócz czwartków, samolotem oferującym co najmniej 78 miejsc dla pasażerów w trzech klasach podróży.

Dodatkowo narodowy przewoźnik planuje zwiększenie od lipca częstotliwości bezpośrednich rejsów między Krakowem a Chicago: do dwóch w tygodniu.

To jednak nie wszystko.

Pod koniec stycznia norweska tania linia lotnicza Norwegian poinformowała, że uruchomi od 26 marca tego roku połączenie z Krakowa do stolicy Finlandii, Helsinek. Będzie to drugi przewoźnik oferujący taką trasę, po fińskich liniach lotniczych Finnair.



Połączenie linii lotniczej Norwegian na trasie Kraków - Helsinki będzie realizowane dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki.

Pierwsze samoloty Wizz Air polecą z Gdańska do Wiednia 27 kwietnia. Air France zapowiedział z kolei połączenie na trasie Paryż-Wrocław, które będzie realizowane 7 razy w tygodniu od 26 maja.