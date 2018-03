Brakuje rąk do pracy. Polskie firmy muszą dawać podwyżki

Brakuje rąk do pracy. Polskie firmy muszą dawać podwyżki "Źródło: tvn24bis"

Odtwórz: Brakuje rąk do pracy. Polskie firmy muszą dawać podwyżki

Odtwórz: Brakuje rąk do pracy. Polskie firmy muszą dawać podwyżki

Przemysł, budownictwo, handel i naprawa samochodów. To branże, w których na koniec 2017 roku było najwięcej wolnych miejsc pracy - wynika z najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego. Do obsadzenia było 117,8 tysięcy etatów.

GUS podał w czwartek, że na koniec IV kwartału ubiegłego roku liczba wolnych miejsc pracy spadła kwartał do kwartału o 10,2 proc. do 117,8 tys. W porównaniu jednak z IV kwartałem 2016 roku liczba wolnych miejsc pracy była wyższa o 39,8 tys., czyli o 51,1 proc.

Kto poszukiwany?

Najwięcej wolnych miejsc pracy zanotowano w firmach prowadzących działalność w branżach: przetwórstwo przemysłowe (25,6 proc.), handel i naprawa pojazdów samochodowych (15,7 proc.) oraz budownictwo (15,2 proc.).

Wolne miejsca pracy koncentrowały się głównie w sektorze prywatnym (87,2 proc.) oraz w jednostkach o liczbie pracujących powyżej 49 osób (46,3 proc.).

Rysa na szklanym suficie. Kobieta coraz częściej jest szefem, ale nadal zarabia mniej Kobiety nadal stanowią mniejszość w zarządach i radach nadzorczych firm - wynika... zobacz więcej » W IV kwartale najczęściej poszukiwano robotników przemysłowych i rzemieślników (28,1 proc.), operatorów i monterów maszyn i urządzeń (17,1 proc.).

W całym 2017 roku powstało w sumie 694,1 tys. nowych miejsc pracy. Oznacza to wzrost o 12,2 proc. (75,4 tys.) w porównaniu do 2016 roku. Najwięcej z nich utworzono w przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 osób (47,7 proc.).

Najwięcej nowych miejsc pracy powstało w województwie mazowieckim - 150,5 tys. (21,7 proc.), śląskim - 81,4 tys. (11,7 proc.) oraz wielkopolskim - 75,1 tys. (10,8 proc.). Najmniej powstało ich w województwach opolskim, lubuskim oraz świętokrzyskim.

Nowe miejsca pracy powstały głównie w firmach zajmujących się handlem oraz naprawą pojazdów samochodowych (23,0 proc.), przetwórstwem przemysłowym (18,0 proc.) oraz budownictwem (11,4 proc.).

Źródło: GUS Wolne miejsca pracy i wolne nowo utworzone według zawodów na koniec IV kwartału 2017 roku (w tys.)

Zlikwidowane miejsca pracy

W 2017 r. liczba zlikwidowanych miejsc pracy zmalała o 20,0 tys. (7 proc.) w porównaniu z 2016 r (284,2 tys.).

Najwięcej zlikwidowanych miejsc pracy zanotowano w województwie mazowieckim - 59,1 tys. (22,4 proc.), śląskim - 30,7 tys. (11,6 proc.) oraz wielkopolskim - 26,4 tys. (10,0 proc.). Najwięcej miejsc pracy zlikwidowano w podmiotach prowadzących działalność w handlu, naprawie pojazdów samochodowych (26,0 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (15,5 proc.).