Nagroda Polskiej Rady Biznesu, nazywana też "biznesowym Oscarem", jest prestiżowym wyróżnieniem wręczanym najwybitniejszym postaciom polskiej przedsiębiorczości oraz sektora działalności społecznej. W 2017 roku trafiła w ręce Pawła Marchewki, współzałożyciela i prezesa firmy Techland, producenta gier komputerowych. - Polska jest na rynku gier komputerowych bardzo ważnym graczem. Nasze gry są rozpoznawane. Ta nagroda pozwala uświadomić, na ile rynek gier jest ważny dla Polski, dla kariery, dla dzieci. To bardzo ważna sprawa - mówił w programie "Bilans" TVN24 BiS. Zgłoszenia do 7. edycji Nagrody Polskiej Rady Biznesu są przyjmowane do 19 stycznia.