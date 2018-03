Klub Kukiz'15 złożył w Sejmie projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który zakłada, że za zwolnienie chorobowe w czasie ciąży będzie płacić Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a nie - jak jest obecnie - pracodawca. Zdaniem klubu zmiana będzie miała pozytywny wpływ na zatrudnianie kobiet.

Podczas czwartkowej konferencji prasowej posłanki klubu Kukiz'15 Elżbieta Zielińska i Agnieszka Ścigaj zaprezentowały założenia projektu nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Niemal 120 tysięcy wolnych miejsc pracy w Polsce. Gdzie najłatwiej o zatrudnienie? Przemysł, budownictwo, handel i naprawa samochodów. To branże, w których na koni... zobacz więcej »

Zasiłek chorobowy

Projekt zakłada, że w przypadku choroby w czasie ciąży - w pierwszych 33 dniach niezdolności do pracy - wypłacany będzie kobiecie zasiłek chorobowy przez ZUS, a nie - jak do tej pory - wynagrodzenie chorobowe wypłacane przez pracodawcę.

- Zarówno pracodawca, jak i pracownicy odprowadzają składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego postanowiliśmy wprowadzić nasz projekt, który będzie powodował, że już od pierwszego miesiąca zwolnienia w ciąży będzie opłacana z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych - mówi Elżbieta Zielińska.

Posłanka zauważyła, że młode kobiety są często przy zatrudnianiu pytane przez pracodawców o plany macierzyńskie. - Jest pewna niechęć ze strony pracodawcy, żeby te kobiety zatrudniać - powiedziała Zielińska.

Dla pracodawców

Ma to się zmienić, zdaniem autorów projektu, po wprowadzeniu zaproponowanych zmian. - Młode kobiety będą mogły łączyć życie rodzinne z życie zawodowym i nie będzie to prowadziło do dyskryminacji na rynku pracy - powiedziała Elżbieta Zielińska. Według Kukiz'15 zmiany docelowo przyniosą też pozytywne skutki dla budżetu państwa, choć w krótkim okresie czasu FUS zostanie obciążony kosztami wypłaty zasiłków.

"W dłuższej perspektywie zmiana ta przyczyni się jednak do wzrostu zatrudnienia, a co za tym idzie do wzrostu gospodarczego naszego kraju, który przyczyni się w sposób naturalny do wzrostu przychodów budżetu państwa. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż zmiana powinna mieć pozytywne skutki demograficzne co również ma pozytywny wpływ dla budżetu" - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Pozytywne skutki

Elżbieta Zielińska zaapelowała do wszystkich klubów parlamentarnych o poparcie projektu.



Kukiz'15 podkreśla, że proponowana regulacja nie jest nowością w polskim systemie prawa. "Dokładnie takie same normy obowiązują w przypadku, gdy niezdolność do pracy spowodowana jest wypadkiem przy pracy. Wówczas od pierwszego dnia wypłacany jest zasiłek, a nie wynagrodzenie chorobowe" - napisali autorzy projektu w uzasadnieniu do noweli przepisów.