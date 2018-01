Składamy projekt przewidujący obniżenie z 23 proc. do 5 proc. stawki podatku VAT na ubranka dla dzieci - poinformował w poniedziałek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka (Kukiz'15). Dodał, że w tej kwestii liczy na wsparcie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.

Na konferencji prasowej w Sejmie wicemarszałek przypomniał, że od 1 stycznia 2012 roku w wyniku nowelizacji ustawy o VAT stawka tego podatku na ubrania i obuwie dziecięce została podniesiona przez rząd PO-PSL z 8 do 23 proc.

Ceny znowu w górę. Więcej płacimy za żywność i transport Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w grudniu wzrosły rok do roku o 2,1 procent,... zobacz więcej »

Więcej pieniędzy

- Oczekujemy, że nowy rząd pod kierownictwem Mateusza Morawieckiego będzie kierował się taką filozofią gospodarczą, w wyniku której w kieszeniach obywateli będzie zostawało więcej pieniędzy” – mówił Tyszka. „Przyjęcie naszej propozycji obniżającej VAT na towary dziecięce z 23 do 5 proc. będzie swoistym testem wiarygodności dla nowej ekipy - przekonywał.



Wskazał też, że w marcu 2017 roku klub Kukiz'15 przekazał ówczesnemu ministrowi finansów Mateuszowi Morawieckiemu wniosek o dopuszczony dyrektywami unijny środek specjalny, który pozwoliłby na stosowanie w Polsce obniżonych stawek VAT na buty i ubranka dziecięce, ale - jak mówił - "minister nawet się do tej propozycji nie odniósł".

Polityka dla rodzin

Jak powiedział Tyszka, "obniżenie VAT na odzież i obuwie dla dzieci to efektywny środek polityki prorodzinnej: podatek ten najmocniej uderza w najmniej zamożne rodziny, jego obniżka ma charakter punktowy, gdyż skorzysta z niej tylko grupa docelowa, a budżet nie poniesie z tego tytułu dodatkowych kosztów, poza znikomym wpływem na dochody budżetowe". - Ponadto, obniżka VAT na towary dla dzieci przyczyni się do ograniczenia unikania opodatkowania VAT oraz obniży koszty, które ponosi administracja podatkowa, walcząc z tzw. szarą strefą - dodał.



Jak ocenił, obniżenie stawki VAT na ubranka dziecięce wpłynęłoby w nieznacznym stopniu na ogólną kwotę wpływów z VAT. Według danych Ministerstwa Finansów, na które powołał się Tyszka, w 2012 roku, kiedy weszła w życie nowelizacja ustawy, wpływy wzrosły o ok. 160 mln zł, co stanowi zaledwie 0,11 proc. całości zakładanych dochodów z VAT w 2017 roku.



Polityk zaznaczył, że w tej kwestii liczy na wsparcie minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej.



Ta inicjatywa Kukiz'15 to 16. już propozycja ogłoszona w ramach akcji "Poniedziałków Wolności", polegającej na cotygodniowym przedstawianiu projektów ustaw, które mają poszerzyć sferę wolności obywateli lub ograniczyć niepotrzebną biurokrację.



Do czasu nadania depeszy PAP nie udało się uzyskać komentarza przedstawicieli rządu.