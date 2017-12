W czwartek Krajowa Administracja Skarbowa uruchomiła Automatyczny System Rozpoznawania Numerów Rejestracyjnych, który połączył w jedną sieć polski, estoński, łotewski i litewski system rozpoznawania tablic samochodowych.

System ANPRS działa w administracjach celnych Litwy, Łotwy i Estonii. Włączenie polskiego systemu ANPRS w jedną sieć, umożliwiającą czterem państwom wymianę informacji nastąpiło na bazie porozumienia, zawartego w Brukseli 11 października 2017 roku.

Zgodnie z zawartym porozumieniem w czwartek Polska po raz pierwszy wymieni się informacjami z krajami bałtyckimi w ramach ANPRS.

Walka z przestępczością ekonomiczną

Jak poinformowała starszy rachmistrz Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, nad wdrożeniem projektu pracowali funkcjonariusze i pracownicy rzeszowskiej izby przy wsparciu Ministerstwa Finansów.



- Podstawowe założenie systemu ANPRS (z ang. Automatic Number Plate Recognition System) to dostarczenie informacji niezbędnych do zwalczania przemytu towarów oraz zapobieganie oszustwom podatkowym i uchylaniu się od opodatkowania - dodała.



Jego działanie opiera się o urządzenia rejestrujące numery tablic pojazdów samochodowych, które rozmieszczone są na granicach zewnętrznych, na głównych szlakach komunikacyjnych (drogach), na granicach wewnętrznych, a także w samochodach operacyjnych służb celnych i skarbowych.

Typowanie do kontroli

W poszczególnych krajach funkcjonują NCP (National Contact Point), czyli Krajowe Punkty Kontaktowe. NCP wymieniają pomiędzy sobą informacje, które pozwalają skoncentrować działania kontrolne na konkretne pojazdy poruszające się między krajami, prowadzą postępowania poszukiwawcze wobec pojazdów, co do których zaistniały podejrzenia naruszeń prawa lub śledzą trasy przemieszczania się towarów, które są w obszarze zainteresowania służb.

Wszystko to ma to ułatwić oszacowanie należności celnych i podatku akcyzowego, zwalczanie przemytu narkotyków oraz innych towarów podlegających zakazom lub ograniczeniom. System ułatwi śledzenie trasy przewożonych niebezpiecznych ładunków. Pozwoli także sprawdzić, czy ciężarówki faktycznie przebywają deklarowaną trasę.

Polski Krajowy Punkt Kontaktowy zlokalizowany będzie w Budzisku przy granicy z Litwą.

Element większej całości

Zdaniem dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie Grzegorza Skowronka system stanie się istotnym narzędziem wspomagającym zwalczanie przestępczości ekonomicznej.

- Przede wszystkim w zakresie towarów objętych należnościami publicznoprawnymi, narkotyków oraz innych towarów podlegającym zakazom i ograniczeniom m.in. poprzez wykrywanie międzynarodowych szlaków przemytniczych. To także główny element szerszego projektu monitorowania drogowego przewozu towarów - podkreślił.

Przypomnijmy, że 18 kwietnia weszły w życie przepisy ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Za ich sprawą resort finansów może śledzić transport alkoholu, tytoniu i paliw. W grudniu rząd zaakceptował projekt nowelizacji, który pozwoli śledzić także transport kolejowy.

Kontrole cystern

Mateusz Morawiecki podkreślał w ubiegłym tygodniu, że zmiana przepisów przyniosła skutek. Jak wyjaśnił, obecnie jest kontrolowana niemal każda cysterna z około 150 dziennie wjeżdżających do Polski. Dodał, że w roku 2015 cystern z paliwem wjeżdżało około 650-700.

- To gigantyczna różnica kilkuset cystern dziennie. Mimo to oczywiście nie mamy żadnych braków paliwa na stacjach benzynowych, co świadczy o tym, że to uszczelnienie bardzo dobrze zadziałało - ocenił Morawiecki. - Ale chcemy dalej iść za ciosem - oświadczył.