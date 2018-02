Prezydent Andrzej Duda nagrodził laureatów X Edycji Konkursu Pracodawca Przyjazny Pracownikom. Pracodawców wyróżniono m.in. za wzorowe warunki pracy i stabilne zatrudnienie.

Łącznie w tym roku wyróżniono 27 pracodawców. Pamiątkowe statuetki wręczył nagrodzonym w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

- Dziękuję, że jesteście państwo tymi pracodawcami, którzy rozumieją, że pracownik zasługuje na szacunek i jego praca ma ogromne znaczenie dla firmy - mówił prezydent Andrzej Duda podczas gali konkursu "Pracodawca przyjazny pracownikom".

Prezydent zaznaczył, że działania podejmowane przez takich pracodawców wpisują się w politykę realizowaną przez obecny rząd. - To polityka wsparcia dla tych w społeczeństwie, którzy tego wsparcia potrzebują, to polityka docenienia rodziny, ale to polityka także docenienia pracownika i starania się o to, aby poziom życia przeciętnej polskiej rodziny wzrastał - powiedział prezydent.



Wśród działań podejmowanych w tej dziedzinie prezydent Duda wymienił: podwyższenie płacy minimalnej, wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej oraz realizację "wielkiego postulatu "Solidarności", aby umowa o pracę musiała być podpisana zanim człowiek przystąpi do pracy".



Prezydent Duda mówił też o ustawie ograniczającej handel w niedzielę. - Dobrze, że to jest wprowadzane w sposób zrównoważony, spokojny, poprzez stopniowe wprowadzenie. Dobrze, bo oczywiście dla wielu ludzi to jest szokiem, że nie będą mogli zakupów w sieciach handlowych zrobić w niedzielę. Ale, proszę państwa, w państwach demokratycznych, bogatych tak właśnie jest. (...) Cieszę się, że w miarę jak nasze państwo rośnie w siłę, takie zasady wprowadzamy też w Polsce - powiedział Duda.

Praca to nie towar

W czasie gali przemawiał również przewodniczący Solidarności Piotr Duda, który podkreślił, że współcześnie wielu pracodawców traktuje pracę jak towar, a pracownika jak przedmiot. - Dlatego tym bardziej się cieszymy, że możemy realizować swoje zadania statutowe nie tylko poprzez negocjacje, akcje protestacyjne, strajki - bo i takie są - ale poprzez prewencję, a w tym przypadku - promowanie dobrych praktyk - powiedział.



Przewodniczący "S" przypomniał, że w wyróżnionych firmach funkcjonują układy zbiorowe pracy i niezależne związki zawodowe. - Wychodzicie ponad standardy higieny pracy, bo przecież w waszych zakładach są także społeczni inspektorzy pracy - podkreślił Duda.



Dodał, że nagrodzeni są przykładem realizacji art. 12 i 20 Konstytucji RP, które mówią m.in. o społecznej gospodarce rynkowej, swobodzie działalności gospodarczej i własności prywatnej. - Za to państwu dziękuję, że w tych trudnych czasach wychodzicie ponad przeciętność. (...) Traktujecie pracowników w sposób podmiotowy, a pracę - nie jak towar - ocenił przewodniczący "S".

Laureaci

Wśród wyróżnionych znalazła się Szkoła Podstawowa nr 4 w Jędrzejowie, którą nagrodzono za wzorowe prowadzenie placówki, dbanie o nauczycieli i uczniów, warunki pracy oraz zatrudnienia. Statuetkę odebrała także Komunikacja Miejska - Płock Sp. z o.o. w Płocku za zarządzanie oparte o zasady dialogu, realizację zapisów zakładowego układu zbiorowego pracy oraz inwestowanie w pracowników i stabilne zatrudnienie. Laureatem zostały także PKP SA w Warszawie za prowadzenie dialogu społecznego oraz poprawę warunków pracy.



Ponadto w tegorocznej edycji konkursu wyróżniono m.in.: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach, Hutę Cynku "Miasteczko Śląskie" S.A. w Miasteczku Śląskim, Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu, Stadninę Koni Pępowo Sp. z o.o. w Gogolewie, Walcownię Metali "Dziedzice" S.A. w Czechowicach – Dziedzicach.

Promowanie dobrych praktyk

Konkurs organizowany jest przez NSZZ "Solidarność" pod honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Jego celem jest promowanie pracodawców, wyróżniających się w stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w związki zawodowe.