Kolej przewiozła w ubiegłym roku prawie 304 mln pasażerów. To najlepszy wynik od 15 lat. Rok 2017 był wyjątkowy również w przewozach towarowych. Masa przewiezionych towarów jest najwyższa w ciągu ostatnich 5 lat, zbliżając się do wyniku z 2011 r. - poinformował Urząd Transportu Kolejowego.

"Rosnąca liczba pasażerów to niewątpliwy dowód, że Polacy chętnie wracają na kolej. Oferta coraz lepiej odpowiada potrzebom podróżnych. Wygodne, nowe lub zmodernizowane pociągi, krótsze czasy przejazdu, odpowiednie ułożenie rozkładu oraz nowe, przyjaźniejsze dworce" – informuje cytowany w komunikacie Ignacy Góra, prezes UTK.

Umowa na ważną trasę. Tu Via Baltica rozpocznie swój bieg 479,1 mln zł brutto będzie kosztował projekt i budowa ok. 20-km odcinka trasy S6... zobacz więcej »

Coraz więcej

Rok wcześniej, czyli w roku 2016, z usług przewoźników kolejowych w Polsce skorzystało 292,5 mln pasażerów.



W minionym roku pociągi pasażerskie przejechały 162,3 mln kilometrów. W porównaniu z 2016 rokiem wartość ta wzrosła o 1,4 proc., co oznacza, że przejechały o ok. 2,3 mln km więcej.



Jak informuje UTK, na wyniki przewozowe nie wpłynęły istotnie modernizacje linii kolejowych. "W drugiej połowie 2017 r. na wielu odcinkach rozpoczęły się inwestycje. W pewnym stopniu zakłóciły one wzrost ruchu pasażerskiego. Niektóre remonty wymagają całkowitego zamknięcia linii, np. z Warszawy Zachodniej do Grodziska Mazowieckiego. Prowadzone są również gruntowne modernizacje głównych ciągów komunikacyjnych, jak w przypadku odcinka linii kolejowej E20 Poznań – Warszawa. Jednak mimo tych zamknięć rok 2017 okazał się dużo lepszy od 2016" - napisano w komunikacie.

Jest lepiej

Według UTK rok 2017 był wyjątkowy także w przewozach towarowych. Zanotowano wzrost zarówno w masie towarów, jak i w pracy przewozowej czy eksploatacyjnej. Średnia odległość przewozu jednej tony pozostała na zbliżonym poziomie do roku ubiegłego i wyniosła 228, 5 km. Przez cały ubiegły rok wzrost przewiezionej masy wyniósł 7,9 proc. (z 222,2 mln ton w 2016 r. do 239,9 mln ton w 2017).



"Od kilku lat w przewozach towarowych można było obserwować stagnację, a nawet delikatne spadki masy przewiezionych towarów. Dlatego rok 2017 był wyjątkowy, bo mogliśmy zaobserwować wzrosty także w przewozie towarów" – powiedział prezes UTK.