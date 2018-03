Zwrot abonamentu za dwa miesiące, 50 darmowych minut rozmów albo 5 gigabajtów internetu - takie rekompensaty przysługują części klientów operatora telekomunikacyjnego Multimedia Polska. To następstwo decyzji prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Wątpliwości UOKiK wzbudził sposób, w jaki Multimedia Polska zawierała umowy z klientami w latach 2015-2016.

Celnicy zakwestionowali blisko 700 tysięcy zabawek dla dzieci Blisko 700 tysięcy zakwestionowanych i 30 tysięcy zniszczonych zabawek. To efekt... zobacz więcej » Urząd przeanalizował telefoniczne rozmowy sprzedażowe pracowników firmy z klientami. Uznał, że Multimedia Polska błędnie informowała abonentów, iż mogą odstąpić od umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w czasie krótszym niż przewiduje prawo. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta mamy na to 14 dni, tymczasem konsultanci mówili, że przysługuje 10.



"Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta od umowy można odstąpić także w sytuacji, gdy już korzystamy z usług. Praktyka przedsiębiorcy na to nie pozwalała. Ponadto, jego klienci nie dostawali potwierdzenia warunków proponowanej przez telefon umowy. W związku z tym nie mogli zweryfikować rzeczywistych warunków przed ich akceptacją" - czytamy dalej w komunikacie UOKiK.

Postępowanie przeciwko operatorowi zostało wszczęte pod koniec grudnia 2016 roku. Decyzję wydano w grudniu 2017 roku.

Rekompensaty dla klientów

Multimedia Polska nie została ukarana, ponieważ zobowiązała się, że zmieni praktykę i usunie skutki swoich działań.

W rezultacie - jak poinformował UOKiK - konsumenci, którzy nie mogli odstąpić od umowy ze względu na odmowę spółki, otrzymają zwrot abonamentu za dwa miesiące. Te osoby, które już odstąpiły od umowy i musiały oddać przyznaną wcześniej ulgę, dostaną ją z powrotem.

Część konsumentów otrzyma korzyści w formie dodatkowych usług, na przykład dostęp do katalogu filmów, 50 darmowych minut rozmów telefonii komórkowej lub 5 GB internetu.

Czas do końca kwietnia

Multimedia Polska rozpoczęła już informowanie klientów o przysługującej rekompensacie. Rzeczniczka firmy Krystyna Kanownik poinformowała nas, że osoby zainteresowane zwrotem muszą zgłosić się do firmy do 30 kwietnia tego roku. - Komunikat w tej sprawie pojawił się także na stronie operatora - dodała Kanownik. Przedstawicielka operatora nie potrafiła jednak odpowiedzieć, ilu klientów obejmą rekompensaty.

Multimedia Polska to ogólnopolski operator telekomunikacyjny, który oferuje między innymi dostęp do internetu i kanałów telewizyjnych. Jak czytamy na stronie firmy, z jej usług korzystało na koniec 2016 roku łącznie około 783 tysiące klientów.