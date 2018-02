Odtwórz: Morawiecki: To my wprowadziliśmy temat walki z rajami podatkowymi

Do resortu finansów trafiło już ponad milion plików JPK_VAT za styczeń - poinformował w piątek wiceminister finansów Paweł Cybulski. Resort przypomina, że poniedziałek będzie ostatnim dniem, kiedy podatnicy VAT będą mogli złożyć pliki JPK_VAT za poprzedni miesiąc. Jeszcze na początku tygodnia informowaliśmy, że do ministerstwa trafiło 420 tys. plików.

Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT) to elektroniczna ewidencja zakupów i sprzedaży VAT. W lutym po raz pierwszy JPK_VAT (za styczeń 2018 roku) muszą go złożyć także mikroprzedsiębiorcy - podatnicy VAT (zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie, także ci prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą). Takich firm jest, zdaniem Ministerstwa Finansów, około 1,5 miliona. Na złożenie JPK_VAT mają czas do 26 lutego.

Liczba szybko rośnie

"Liczba składanych plików rośnie z każdą chwilą. Tylko w ciągu trzech ostatnich dni wpłynęło ponad 500 tys. plików. Łącznie to już ponad 1 milion plików JPK_VAT" - poinformował cytowany w komunikacie MF wiceminister, zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Paweł Cybulski.



Jego zdaniem pokazuje to, że firmy, które po raz pierwszy składają plik JPK_VAT dobrze sobie z tym radzą, a systemy pracują bez zakłóceń.



"Przedsiębiorców, którzy jeszcze nie przesłali pliku JPK_VAT za styczeń i potrzebują pomocy zapraszamy w sobotę 24 lutego do urzędów skarbowych, które będą w tym dniu dyżurować. W poniedziałek 26 lutego urzędy skarbowe w całej Polsce zapewnią wsparcie telefoniczne do godziny 22" – dodał.

We wtorek informowaliśmy, że do tej pory obowiązek wobec fiskusa wypełniło 420 tys. firm, czyli niewiele ponad jedna czwarta zobowiązanych do tego 1,6 mln przedsiębiorstw (łącznie z dużymi i średnimi).

Pomoc fiskusa

Krajowa Administracja Skarbowa oraz Ministerstwo Finansów chcą pomóc podatnikom w wypełnieniu tego obowiązku. 23 lutego do godz. 20 ma być czynna infolinia KIS: 801 055 055 (z tel. stacjonarnych) oraz 22 330 03 30 (z tel. komórkowych). W godzinach od 18 do 20 eksperci KAS będą udzielać odpowiedzi wyłącznie w zakresie JPK_VAT i Profilu Zaufanego (eGO), który umożliwia m.in. bezpłatne uwierzytelnienie i podpisanie JPK_VAT. W sobotę 24 lutego infolinia będzie czynna w godzinach od 9 do 15, a 26 lutego w godzinach od 7 do 20.



"W sobotę 24 lutego w godzinach od 9 do 13 w każdym urzędzie skarbowym w Polsce dyżury będą pełnić eksperci JPK_VAT. Podatnicy będą mogli też potwierdzić Profil Zaufany (eGO) (...). W poniedziałek 26 lutego do godziny 22 każdy urząd skarbowy w Polsce zapewni dodatkowe wsparcie telefoniczne przy przesyłaniu JPK_VAT. Numery telefonów można znaleźć na stronach internetowych urzędów skarbowych" - informuje MF.



Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można podpisać JPK_VAT i korzystać z wielu usług online na portalach urzędowych.



Jak wyjaśniono, w sprawach Profilu Zaufanego można liczyć również na pomoc ekspertów Ministerstwa Cyfryzacji. Udzielają oni informacji telefonicznych (42) 253 54 50 w piątek 23 lutego do godziny 20; w sobotę 24 lutego będą pomagać w godzinach od 9 do 15; w poniedziałek 26 lutego w godzinach od 7 do 20. Można się z nimi kontaktować także drogą mailową (pz-pomoc@coi.gov.pl)



Więcej na temat Profilu Zaufanego można znaleźć na stronie www.pz.gov.pl, a o JPK_VAT na stronie internetowej www.jpk.mf.gov.plNatomiast pytania techniczne związane z JPK_VAT można kierować na adres jpk.helpdesk@mf.gov.pl