Blisko dwie trzecie polskich pracowników uważa, że jest w stanie znaleźć nową pracę w krócej niż trzy miesiące. Najłatwiej znaleźć nowego pracodawcę w Krakowie - wynika z badania Confidence Index.

Badanie zostało przeprowadzone przez firmę Michael Page. 57,7 proc. respondentów z Polski zadeklarowało w nim, że jest w stanie znaleźć nową pracę w okresie krótszym niż 3 miesiące. Co ciekawe, najwięcej optymistów pod tym względem jest w Krakowie, bo aż 66,7 proc. ankietowanych. Na kolejnych miejscach znalazły się Wrocław, aglomeracja śląska oraz Warszawa.

Kolejne miejsca?

W przypadku Wrocławia współczynnik osób, które uważają, że znajdą pracę szybciej niż w 3 miesiące wyniósł 64,8 proc., a dla aglomeracji śląskiej 59,3 proc. Czwarte miejsce w zestawieniu zajęli mieszkańcy Warszawy – 50,8 proc.



– Wyniki badania znajdują swoje odzwierciedlenie w danych Eurostatu, zgodnie z którymi stopa bezrobocia w Polsce w październiku wyniosła 4,6 proc. Malejące bezrobocie wiąże się z rosnącym optymizmem Polaków i sprawia, że pracownicy czują się pewniej na rynku pracy – wskazuje Piotr Dziedzic, dyrektor w Michael Page oraz członek zarządu Polskiego Forum HR.



– Nie dziwi więc również fakt, że aż 76 proc. badanych jest zadowolonych z obecnej sytuacji na rynku pracy. Pociąga to jednak za sobą pewne oczekiwania na przyszłość. Otóż 54 proc. respondentów liczy na podwyżkę wynagrodzenia, a 43,7 proc. na awans zawodowy w ciągu najbliższych 12 miesięcy – podkreśla Piotr Dziedzic.

Co motywuje do zmiany?

W kwestii motywacji respondentów do zmiany pracy, najważniejszym powodem jest chęć zdobycia nowych umiejętności (51,8 proc.). Na drugim miejscu znalazły się większe zarobki (42,8 proc.), a na trzecim brak możliwości rozwoju w obecnym miejscu zatrudnienia (31,9 proc.). Istotne jest także poszukiwanie organizacji o wyższej kulturze etycznej (27,5 proc.).



Kandydaci z Warszawy i Wrocławia na pierwszym miejscu stawiają chęć zdobycia nowych umiejętności (48,8 proc. vs 48,6 proc.) – przed wyższą pensją (43,5 proc. do 44,3 proc.) i poszukiwaniem wyższej kultury etycznej (27,2% do 38,6%).



Najbardziej ambitni pod względem pozyskania nowych umiejętności okazali się natomiast respondenci z Krakowa (66,7 proc.). Istotną motywacją był dla nich także brak perspektyw na rozwój (37,8 proc. wskazań) oraz pensja (35,6 proc.). Podobnie wskazywali też kandydaci ze Śląska – zdobycie nowych umiejętności (63,8 proc.), wyższe wynagrodzenie (39,7 proc.), brak możliwości rozwoju (36,2 proc.).