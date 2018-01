Jacek Sasin szefem Komitetu Stałego Rady Ministrów

Jacek Sasin został powołany we wtorek na nowego szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów - poinformowała rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Zastąpił na tym stanowisku Henryka Kowalczyka, który objął resort środowiska. Dotychczas Sasin, poseł Prawa i Sprawiedliwości, pełnił między innymi funkcję szefa sejmowej komisji finansów.

Jacek Sasin to ważna postać w PiS. Ma opinię tego, który w medialnych pojedynkach z opozycją radzi sobie najlepiej. Tym większym zaskoczeniem był fakt, że po wygranych przez PiS wyborach nie otrzymał żadnego prestiżowego stanowiska. - W parlamencie też ktoś musi pracować - tłumaczył wtedy.

W 2014 roku startował na prezydenta Warszawy. Zdobył 41 procent i przegrał w drugiej turze z Hanną Gronkiewicz-Waltz. Na pytanie o reakcję Jarosława Kaczyńskiego Sasin odpowiadał wówczas wymijająco: - Nie mam wrażenia, że był zły. Można było mieć lepszy wynik.

Miał lecieć do Smoleńska

W kwietniu 2010 roku Sasin był wiceszefem Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Mieli razem lecieć do Smoleńska, ale Sasin pojechał kilka dni wcześniej samochodem.

- Oddałem swoje miejsce (w samolocie-red.) Katarzynie Doraczyńskiej, mojej współpracownicy z Kancelarii Prezydenta - wspominał Sasin w kwietniu 2013 roku na antenie TVN24. Jak dodał, stało się to na jej prośbę.



- Została ona wyznaczona przez szefa kancelarii, żeby jechać do Smoleńska, by wszystkiego doglądać. Ale nie mogła jechać wcześniej samochodem, bo wracała z zagranicy, poprosiła mnie więc, abym się z nią zamienił i był tam na miejscu, a ona mogła lecieć. Nie widziałem powodu, żeby tak nie zrobić i tak też się umówiliśmy - opowiadał.

I dodał: - Jeszcze kilka dni przed katastrofą wahałem się, czy nie lecieć, miałem dużo zadań w Warszawie, i nie bardzo mogłem sobie pozwolić na "wyrwanie" dwóch dni. Jednak mój kierowca z kancelarii, z pięknym opozycyjnym życiorysem, marzył, aby być w Katyniu, bo nigdy tam nie był. On mnie przekonał, abyśmy pojechali.

Kariera

Jacek Sasin ma 48 lat. Ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Później pracował w Urzędzie m.st. Warszawy, pełniąc kolejno funkcje kierownika urzędu stanu cywilnego i zastępcy burmistrza dzielnicy Śródmieście.

1 lutego 2007 roku został powołany na stanowisko wojewody mazowieckiego w rządzie Jarosława Kaczyńskiego. Swoją funkcję pełnił kilka miesięcy, do 29 listopada.



W przedterminowych wyborach w 2007 roku bez powodzenia kandydował do parlamentu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

Od 12 grudnia 2007 był doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. 26 listopada 2009 został zastępcą szefa Kancelarii Prezydenta. 6 lipca 2010 roku na własny wniosek został odwołany z tego stanowiska. W wyborach samorządowych w 2010 roku został radnym sejmiku województwa mazowieckiego z ramienia PiS. Powołano go również na burmistrza dzielnicy Pragi Północ, ostatecznie nie objął tej funkcji.



W 2011 roku został kandydatem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych w okręgu podwarszawskim i uzyskał mandat poselski. W 2015 roku z powodzeniem ubiegał się o poselską reelekcję.