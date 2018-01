Komisja Europejska stwierdziła, że członkostwo w Unii Europejskiej kosztuje każdego obywatela mniej niż równowartość jednej kawy dziennie. Serwis "Politico" postanowił to sprawdzić. Z wyliczeń zebranych pod nazwą "Indeksu Cappuccino" wynika, że najwięcej do budżetu Unii płacą mieszkańcy Luksemburga – 1,56 euro dziennie na osobę, najmniej - Bułgarii - 0,18 euro. Polska, której obywatele płacą dziennie 0,31 euro (około 1,30 zł) do wspólnego budżetu, zajmuje czwartą pozycję od dołu. Szczegóły na antenie TVN24 BiS przedstawiał Janek Niedziałek.