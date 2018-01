- Jak czytam, że teraz Orlen zacznie budować supermarkety w okolicach stacji paliw, to jest to pomysł bez sensu i na pewno tak nie będzie robił - mówi w radiowej Trójce Henryk Kowalczyk. Z drugiej strony minister środowiska zwraca uwagę, że "trudno wymagać, aby zamykano stacje paliw". - Dopuszczenie takich wyjątków jest całkowicie naturalne - podkreśla Kowalczyk, mówiąc o ustawie o zakazie handlu w niedziele.

Ograniczenia handlu w niedziele posłowie uchwalili wraz z poprawkami w czwartek. Nowe przepisy czekają już tylko na podpis prezydenta Andrzeja Dudy. Jeżeli nie wydarzy się zatem nic nieoczekiwanego, od 1 marca handel w niedziele będzie stopniowo ograniczany. W 2018 roku w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia.

Oznacza to, że większość sklepów w tych dniach pozostanie zamkniętych. Ustawa przewiduje jednak pewne wyjątki. W niedziele będzie dozwolony handel między innymi w: piekarniach, cukierniach, czy na stacjach paliw płynnych.

DNI BEZ HANDLU W 2018 ROKU

Luki w przepisach

Henryk Kowalczyk w radiowej Trójce zapewnia jednak, że w nowych przepisach "nie ma tak dużo luk".

- Rozumiem, że są pomysły na obchodzenie tej ustawy. Natomiast jak czytam, że teraz Orlen zacznie budować supermarkety w okolicach stacji paliw, to jest to pomysł bez sensu i na pewno tak nie będzie robił - ocenia. Dodając hipotetycznie, że powstanie takich supermarketów oznaczałoby, że będą one podlegały pod nowe ograniczenia. - Jeżeli będzie to rozdzielna instytucja, to będzie podlegała tej ustawie - tłumaczy Kowalczyk.

Z drugiej strony minister środowiska zwraca jednak uwagę, że "trudno wymagać, aby zamykano stacje paliw". - Dopuszczenie takich wyjątków jest całkowicie naturalne - podkreśla Kowalczyk.

- Pomysłowość ludzka nie zna granic i jeśli okaże się, że będą takie przypadki wyjątkowego obchodzenia tej ustawy, to pewnie będzie potrzeba modyfikacji, ale na razie nie widzę takiej potrzeby - mówi szef resortu środowiska.

Zmiana statutu Orlenu

PKN Orlen poinformował w ubiegłotygodniowym komunikacie, że na 2 lutego zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Jednym z punktów obrad ma być dopisanie do statutu spółki blisko dwudziestu nowych obszarów działania.

Po zmianie paliwowy gigant będzie mógł się zajmować hurtową sprzedażą owoców, warzyw i mięsa, różnego rodzaju napojów i słodyczy, ryb i skorupiaków, odzieży i obuwia, elektrycznych artykułów AGD i praktycznie wszystkiego innego. Artykuły mają być sprzedawane w ramach sieci O! Shop.

"Proponowana zmiana statutu wynika ze strategii koncernu przyjętej w grudniu 2016 roku i nie ma związku z mającymi wejść w życie ograniczeniami handlu w niedzielę" - zastrzega koncern paliwowy.