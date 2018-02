Produkt Krajowy Brutto w czwartym kwartale 2017 roku wzrósł o 5,1 procent rok do roku - wynika z szybkiego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego. "Czwarty kwartał był pierwszym od długiego czasu, gdzie istotny wkład we wzrost PKB miały także inwestycje" - oceniła Monika Kurtek z Banku Pocztowego.

GUS podał także, że licząc kwartał do kwartału PKB wzrósł o 1,0 proc.



Ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes oczekiwali, że w IV kwartale gospodarka wzrosła o 5,2 proc. rok do roku. Pełne dane o PKB w IV kwartale GUS poda 28 lutego.



W IV kw. 2017 r. #PKB niewyrównany sezonowo wzrósł realnie o 5,1% r/r (szybki szacunek) https://t.co/J4x3oCu7cv #GUS #statystyki #RachunkiNarodowe pic.twitter.com/63LpeaV8E6 — GUS (@GUS_STAT) 14 lutego 2018





Wkład inwestycji

Najatrakcyjniejsze rynki dla chińskiego kapitału. Polska na europejskim podium Polska znalazła się na drugim miejscu wśród najatrakcyjniejszych rynków dla chiń... zobacz więcej » "Dynamika PKB przekroczyła 5,0 proc. i tym samym okazała się najwyższa od czwartego kwartału 2011 r. Choć struktura wzrostu PKB zostanie opublikowana dopiero w końcu bieżącego miesiąca to szacunki wskazują, że czwarty kwartał był pierwszym od długiego czasu, gdzie obok konsumpcji gospodarstw domowych, istotny wkład we wzrost PKB miały także inwestycje" - poinformowała Monika Kurtek, główny ekonomista Banku Pocztowego.

Jej zdaniem tempo wzrostu inwestycji było, jak wskazują wyliczenia, dwucyfrowe, tj. najwyższe od pierwszego kwartału 2015 r. "Trudno na razie ocenić, jaki udział w przyspieszeniu inwestycji miał w końcu 2017 r. sektor publiczny, a jaki prywatny, ale najprawdopodobniej główny prym wiodły nadal inwestycje sektora publicznego" - oceniła Kurtek.



Główny ekonomista Banku Pocztowego zauważa, że po wtorkowej publikacji NBP dotyczącej grudniowego eksportu i importu można spodziewać się, że negatywny wkład we wzrost PKB miał w czwartym kwartale 2017 r. eksport netto.



"Wstępny odczyt PKB w czwartym kwartale poprzedniego roku, jak również przewidywana struktura jego wzrostu, pozwalają optymistycznie patrzeć na 2018 r. Jeśli inwestycje wrzuciły już tak wysoki bieg, to jest szansa, że będą w szybkim tempie rosnąć także w roku bieżącym. Jeśli dodatkowo silna pozostanie konsumpcja gospodarstw domowych, a na horyzoncie nie widać raczej czynników, które mogłyby spowodować jej wyhamowanie, to w 2018 r. tempo wzrostu gospodarczego powinno nadal solidnie przekraczać 4,0 proc" - uważa Kurtek.

"Mamy dobry klimat"