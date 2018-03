Ceny towarów i usług konsumpcyjnych rosną, ale już nie tak szybko jak pod koniec zeszłego roku. W porównaniu z poprzednim miesiącem ceny w lutym spadły o 0,2 procent - poinformował w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

Jak podał GUS, ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2018 roku, w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,2 proc. Z kolei w porównaniu z analogicznym miesiącem ubiegłego roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,4 proc.

Niedzielny zakaz handlu. Inspekcja pracy ujawnia wyniki kontroli sklepów Większość placówek handlowych przestrzegała zakazu handlu w minioną niedzielę. S... zobacz więcej »

Wzrost cen

Jak poinformowano, w styczniu tego roku w stosunku do stycznia 2017 roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,9 proc. i były na porównywalnym poziomie wobec wstępnie szacowanego wzrostu.

Według GUS w lutym tego roku w porównaniu z poprzednim miesiącem największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały niższe ceny żywności (o 0,4 proc.), odzieży i obuwia (o 1,5 proc.) oraz w zakresie łączności (o 1,4 proc.).

Wyhamowanie

Jak podkreślił w komentarzu Adam Antonik z Banku Pekao, luty przyniósł dalsze wyhamowanie tempa wzrostu cen żywności i napojów bezalkoholowych, zaś "wolniejszy wzrost cen żywności i transportu był głównym powodem spadku inflacji".

Słony rachunek za telefon. Klienci sieci komórkowych wpadają w spiralę zadłużenia Zaległości klientów wobec operatorów komórkowych figurujące w bazie Krajowego Re... zobacz więcej » - Ostatnie miesiące przyniosły wyraźne wyhamowanie tempa wzrostu cen konsumpcyjnych, czemu sprzyjało miedzy innymi umocnienie złotego względem głównych walut. W najbliższych miesiącach spodziewamy się wzrostu inflacji - ocenił Antonik.

Dodał jednak, iż "ostatnie komentarze ze strony Rady Polityki Pieniężnej wyraźnie wskazują, że nie należy oczekiwać podwyżek stóp procentowych w tym roku".



Z kolei ekonomiści PKO BP ocenili, że główną przyczyną spadku inflacji w lutym były ceny żywności wykazujące "najniższą dynamikę miesiąc do miesiąca przynajmniej od 1996 roku".



"W lutym wyraźnie spadały ceny: masła, jaj, mleka, serów, warzyw i mięsa wieprzowego" - zaznaczyli. Dodali, że inflację "pociągnęły w dół" również ceny paliw.

Co dalej?

Według analityków PKO BP luty był ostatnim miesiącem, w którym "dużą rolę odgrywała wysoka baza cen żywności z początku 2017 roku". "W rezultacie, oczekując również stopniowego wzrostu inflacji bazowej wraz z narastającą w gospodarce presją inflacyjną, spodziewamy się, że inflacja powróci do pasma odchyleń od celu NBP już w marcu i będzie rosła do połowy roku" - ocenili.



"Inflacja bazowa powinna kontynuować trend wzrostowy zbliżając się do ok. 2 proc. pod koniec roku" - uważają analitycy PKO BP. Ich zdaniem podwyżki stóp procentowych możemy się spodziewać najwcześniej w przyszłym roku.