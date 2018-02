Na 2020 rok rząd planuje zmiany w prawie dotyczącym działalności gospodarczej i podatków, korzystne dla przedsiębiorców - zapowiedział we wtorek wiceminister finansów Paweł Gruza.

- To byłaby kompletna reforma systemu podatku dochodowego od działalności gospodarczej, od zysków kapitałowych i od płac. Te zmiany są tak daleko idące, że kilkumiesięczne vacatio legis nie jest możliwe, trzeba dać przedsiębiorcom co najmniej rok, by się dostosowali do tych zmian - wyjaśniał Gruza dziennikarzom podczas wtorkowej konferencji zorganizowanej przez Polskie Towarzystwo Gospodarcze.

Na początku lutego wiceszef resortu finansów w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" przyznawał, że "obecnie nie ma możliwości naprawy ustaw o PIT i CIT". "Przez ponad 20 lat wielokrotnie nowelizowano te ustawy i dzisiaj nie są one przyjazne ani proste dla podatników. Nie należy już ich poprawiać, tylko napisać od początku" - oceniał.

Ryzyko się opłaci

We wtorek wiceminister mówił, że szykowane są także przepisy proinwestycyjne i korzystne dla przedsiębiorców podejmujących ryzyko innowacyjne.

- Pracujemy nad kolejnymi instrumentami proinwestycyjnymi, proinnowacyjnymi - zaznaczył. - Będą one przedstawiane już niebawem, z różnymi terminami wejścia w życie - dodał. Powiedział, że implementacje niektórych z nich można sobie wyobrazić "już od 1 stycznia 2019 roku".



- Nasze wysiłki idą nie tylko w kierunku dochodów podatkowych, my idziemy w kierunku co najmniej wyrównania szans dla wszystkich na rynku - podkreślał wiceminister finansów podczas konferencji. Dodał, że "odzyskaliśmy sterowność systemu podatkowego, na bazie tej sterowności możemy dalej reformować".



Gruza pytany był m.in. o możliwość obniżki 23 proc. stawki VAT. - Jest oczywistym naszym celem, aby szczelność systemu VAT-owskiego dawała pole do decyzji, dotyczących obniżek stawek VAT czy to innych podatków - powiedział. - W tym momencie jednak jesteśmy jeszcze w fazie uszczelniania, w związku z tym z mojej strony jest przedwczesna dyskusja na ten temat - dodał.



Pytany przez uczestniczących w konferencji przedsiębiorców o opóźniania w zwrotach VAT podkreślał, że w tej chwili "jesteśmy w czołówce europejskiej pod względem zwrotu VAT". - Na przestrzeni ostatnich trzech lat średnia zwrotowa spadła z 63 dni do powyżej 40, to bardzo istotne przyspieszenie zwrotu VAT - przekonywał.



Gruza zwracał też uwagę, że m.in. dzięki Jednolitemu Plikowi Kontrolnemu będzie mniej kontroli u przedsiębiorców, a "poziom urzędniczej podejrzliwości" będzie niższy.

