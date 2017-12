Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza do końca tego roku oddać jeszcze 14,3 km nowych dróg. Będzie to fragment trasy S8 na odcinku Mężenin - Jeżewo - poinformował rzecznik GDDKiA Jan Krynicki.

GDDKiA zwraca uwagę, że w 2017 roku zostało udostępnionych kierowcom 340,9 km dróg krajowych.

Przypomnijmy, że w miniony piątek do użytku zostało oddanych kilkadziesiąt kilometrów nowych dróg ekspresowych. Chodzi o odcinki dróg S7 i krajowej "16" w okolicach Ostródy, a także trasę między Olsztynkiem a obwodnicą Olsztyna oraz dolnośląski fragment ekspresówki łączącej Wrocław z Poznaniem.

Kierowcy jeszcze w tym roku mają pojechać nowym fragmentem trasy S8 na odcinku Mężenin - Jeżewo.

