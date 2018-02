Galerie handlowe przygotowują się do nowych przepisów w sprawie zakazu handlu w niedziele. Jak wynika z naszych informacji, część placówek będzie otwarta dłużej w piątki i soboty. Niektóre galerie będą czynne w niedziele z zakazem handlu, ale tylko w ograniczonym zakresie.

Rewolucja w handlu zbliża się wielkimi krokami. Nowe regulacje zakładają, że co do zasady w 2018 roku handlowe mają być dwie niedziele w miesiącu - pierwsza i ostatnia. Mnóstwo wyjątków od zakazu handlu, ale też brak ograniczeń w sprawie piątku czy soboty sprawia, że zarówno właściciele sklepów, jak i zarządcy nieruchomości, w których odbywa się handel, szukają pomysłów na zrekompensowanie potencjalnych strat.

Dłużej otwarte

Już wiadomo, że część galerii będzie otwarta dłużej w piątki i soboty. Tak będzie chociażby w centrach zarządzanych przez Unibail-Rodamco Polska, czyli Galerii Mokotów, Galerii Wileńskiej i Arkadii (wszystkie w Warszawie) oraz wrocławskiej Wroclavii.



- Od 9 marca próbnie wydłużymy godziny otwarcia centrów w piątki i soboty do godz. 23.00. Będziemy bacznie obserwować rezultaty zmian i na tej podstawie wprowadzać korekty, jeśli będą konieczne - powiedziała tvn24bis.pl Monika Lewczuk-Kuropaś, rzecznik prasowy Unibail-Rodamco Polska.



Oznacza to, że Galeria Wileńska i Wroclavia będą czynne dwie godziny, a Galeria Mokotów i Arkadia godzinę dłużej niż obecnie.



Rzeczniczka Unibail-Rodamco Polska podkreśla, że centra handlowe dla wielu klientów pełnią funkcję pozahandlową i służą jako miejsce do spotkań z bliskimi np. przy wspólnym posiłku, w kinie, sali zabaw czy klubie fitness.



- Tego typu lokale mogą być otwarte we wszystkie niedziele, tak jak dotychczas były czynne w dni wolne od handlu, takie jak choćby 11 listopada. Zatem oferta pozahandlowa pozostanie dostępna dla gości, którzy będą mieli chęć skorzystania z restauracji, kina czy fitness clubu, natomiast zakaz handlu w sklepach będzie w pełni respektowany - dodała.



Od marca we wszystkie soboty dłużej o pół godziny czynna będzie również łódzka Manufaktura.

- Mając na uwadze komfort klientów i zmiany związane z wprowadzeniem nowej ustawy, od marca we wszystkie soboty zapraszamy w godzinach 9.00 – 22.30. Dotychczas Manufaktura czynna była w soboty od godz. 10 do 22.00 - powiedziała tvn24bis.pl Agnieszka Danowska, rzecznik prasowa Manufaktury. Dodała też, że w niedziele ustawowo wolne od handlu, podczas których nieczynna będzie galeria handlowa, nadal otwarte będą restauracje, kawiarnie i część rozrywkowa, znajdująca się na rynku Manufaktury.

- Układ architektoniczny Manufaktury i wydzielenie strefy food court (strefa gastronomiczna) poza galerią handlową pozwala na otwarcie tej części również w niedziele niehandlowe. Wejście do tej strefy będzie możliwe od strony rynku - informuje Danowska.

Agnieszka Danowska, rzecznik prasowy Manufaktury: układ architektoniczny Manufaktury i wydzielenie strefy food court poza galerią handlową pozwala na otwarcie tej części również w niedziele niehandlowe. Wejście do tej strefy będzie możliwe od strony rynku

Zmiany w sklepach

Dłużej dla klientów będą czynne też niektóre supermarkety działające w centrach handlowych. Na przykład hipermarket E.Leclerc w Galerii Przymorze w Gdańsku będzie w soboty poprzedzające niedziele z ograniczeniem handlu otwarty o pół godziny dłużej niż zwykle, czyli do godz. 22.00 zamiast do 21.30.

Wydłużenia godzin pracy nie planuje też warszawska Galeria Północna (dziś jest czynna do 22.00), ale mieszczący się w niej hipermarket Carrefour już tak.



- Obecnie deklarację wydłużenia godzin pracy otrzymaliśmy ze strony hipermarketu Carrefour. W piątek sklep będzie otwarty aż do północy. Czekamy też na decyzję kilku innych najemców, w tym między innymi sklepu Żabka. Sklepy sieciowe często działają na zasadzie ajencji, a zgodnie z przepisami nowej ustawy działalność będą mogły prowadzić te punkty handlowe, w których za kasą stanie właściciel - powiedziała tvn24bis.pl Agnieszka Nowak, dyrektor Galerii Północnej.

Inni czekają

Wiele galerii handlowych, które poprosiliśmy o stanowisko, wciąż czeka z decyzją o ewentualnym wydłużeniu godzin pracy. Część z nich chce sprawdzić, jak na zmianę przepisów zareaguje rynek: czy zmienią się zwyczaje zakupowe klientów oraz czy będą oni robić zakupy w inne dni tygodnia. Zarządcy innych obiektów ciągle negocjują i konsultują z najemcami możliwość dłuższego otwarcia. Tak jest chociażby w przypadku Galerii Katowickiej.



- Ze względu na specyfikę naszego obiektu (jeden kompleks z dworcem kolejowym i autobusowym - red.) konsultujemy z najemcami możliwość przedłużenia godzin otwarcia w piątki i soboty. Galeria Katowicka będzie na bieżąco monitorować sytuację i w razie wystąpienia takiej potrzeby podejmie odpowiednie działania - poinformował tvn24bis.pl Dawid Prymas, rzecznik prasowy Galerii Katowickiej.

Handel w niedzielę

Od 1 marca 2018 r. w każdym miesiącu będą dwie niedziele handlowe - pierwsza i ostatnia. Od 1 stycznia 2019 roku będzie to tylko jedna niedziela w miesiącu - ostatnia, a od 1 stycznia 2020 roku będzie obowiązywał zakaz handlu we wszystkie niedziele, z wyjątkiem siedmiu w roku.



Od 2020 roku wolne od handlu będą tylko: dwie niedziele handlowe przed świętami Bożego Narodzenia, jedna przed Wielkanocą i cztery dodatkowo - ostatnie niedziele: stycznia, kwietnia, czerwca oraz sierpnia.



Ponadto - jak zapisano w ustawie - w Wigilię Bożego Narodzenia oraz w sobotę bezpośrednio poprzedzającą Wielkanoc handel będzie możliwy tylko do godz. 14.



Oznacza to, że w 2018 roku Polacy będą mogli zrobić zakupy jeszcze w 21 niedziel. Szczegółowy "zakupowy" kalendarz znajduje się tutaj.