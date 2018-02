Alicja Barbara Klimiuk została we wtorek pełniącym obowiązki prezesa Energi - poinformowała spółka. W poniedziałek ze stanowiska prezesa zrezygnował Daniel Obajtek, który objął fotel prezesa PKN Orlen. Do tej pory Klimiuk była wiceprezesem Energi, a w latach 2006-2008 szefowała spółce.

Jak podała Energa, zarząd we wtorek podjął uchwałę o powierzeniu pełnienia obowiązków prezesa Alicji Barbarze Klimiuk. Również we wtorek rada nadzorcza spółki zaakceptowała tę decyzję.



Klimiuk jest wiceprezesem Energi do spraw operacyjnych. Była już prezesem spółki między lipcem 2006 r. a styczniem 2008 r.

W poniedziałek rada nadzorcza PKN Orlen odwołała z zarządu spółki prezesa Wojciecha Jasińskiego, wiceprezesa Mirosława Kochalskiego oraz Marię Sosnowską, jako członka zarządu. Na prezesa płockiego koncernu rada powołała Daniela Obajtka.

W związku z tym złożył on w poniedziałek rezygnację z pełnienia funkcji prezesa Energa SA, którym był od marca 2017 roku.

Energa jest jedną z największych firm zajmujących się dostarczaniem energii w Polsce.



Zmiany w Orlenie

Zanim został odwołany zarząd PKN Orlen, akcjonariusze zdecydowali o wymianie członków rady nadzorczej. W miniony piątek, na wniosek Skarbu Państwa, który jest największym akcjonariuszem PKN Orlen, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (NWZ) tej spółki odwołało przewodniczącą jej rady nadzorczej Angelinę Sarotę oraz Agnieszkę Krzętowską. Jednocześnie na wniosek PERN, spółki Skarbu Państwa, będącej także akcjonariuszem płockiego koncernu, z rady odwołano Adriana Dworzyńskiego.

NWZ PKN Orlen, na wniosek i głosami Skarbu Państwa, wybrało na nową przewodniczącą Izabelę Felczak-Poturnicką, która zasiada w radzie nadzorczej od czerwca 2017 r. Do rady płockiego koncernu, także na wniosek i głosami Skarbu Państwa, NWZ powołało również Agnieszkę Biernat-Wiatrak, Jadwigę Lesisz oraz Małgorzatę Niezgodę, która zasiadała w niej od 5 stycznia do 1 lutego, desygnowana przez Ministra Energii w trybie niewymagającym zgody pozostałych akcjonariuszy.



Korzystając z tego właśnie uprawnienia, w poniedziałek Minister Energii powołał do rady nadzorczej PKN Orlen Józefa Węgreckiego. Następnie rada delegowała go do czasowego wykonywania czynności członka zarządu płockiego koncernu ds. inwestycji i zakupów.



W radzie nadzorczej PKN Orlen, która liczy obecnie osiem osób, pozostali Radosław Kwaśnicki - wiceprzewodniczący, Mateusz Bochacik - sekretarz, a także Wojciech Kryński.

