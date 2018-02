Linia lotnicza Emirates chce zacząć wykorzystywać do codziennych lotów na trasie Warszawa – Dubaj Airbusa A380, największy pasażerski samolot na świecie – poinformował w środę szef polskiego oddziału Emirates Maciej Pyrka.

Jak zaznaczył, aby maszyna tego typu mogła wykonywać codzienne operacje ze stołecznego lotniska Chopina, konieczne jest przeznaczenie na stałe do jej obsługi jedynego stanowiska umożliwiającego odprawienie tak dużego samolotu oraz przystosowanie do niego infrastruktury lotniska.



Airbus ma kłopoty. To koniec największego samolotu pasażerskiego? Airbus będzie musiał wstrzymać produkcję największego w świecie samolotu pasażer... zobacz więcej » - My jesteśmy praktycznie gotowi, żeby rozpocząć operacje tym samolotem z Warszawy w obecnym rozkładzie lotów na obecnych slotach. Jeśli lotnisko w Warszawie zagwarantuje dostęp do terminala i podejmie decyzje związane z infrastrukturą, to potrzebujemy kilku miesięcy, żeby ten samolot wprowadzić - zaznaczył Pyrka.



- Rozpoczęcie operacji tak dużym samolotem wymaga odpowiednich przygotowań - dodał. Według niego do Warszawy mógłby latać samolot w konfiguracji zabierającej na pokład od 510 do ponad 600 pasażerów.

Airbus z Emiratów