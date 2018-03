Polski rząd chce aktywnie włączać się w rozwój infrastruktury 5G. Pilotaż niedługo rozpocznie się w Łodzi - poinformowała minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz w poniedziałek podczas X Forum Gospodarczego TIME.

- Polski rząd nie tylko intensywnie rozbudowuje sieć szerokopasmowego internetu, ale chce aktywnie włączać się w rozwój infrastruktury 5G, której pilotaż niedługo rozpocznie się w Łodzi, oraz dołączyć do przemysłowych inicjatyw, które dziś obejmują Niemcy, Francję i Włochy - powiedziała minister.

5G to następna generacja mobilnych technologii telekomunikacyjnych, która umożliwi znaczne przyspieszenie transferu danych, co najmniej do 10 Gb/s i więcej, a także skróci opóźnienia w ich przekazywaniu.

Rozwój gospodarki cyfrowej

Emilewicz przypomniała, że rok temu na targach Hannover Messe rozpoczął się dialog między organizacjami polskiego i niemieckiego przemysłu na temat architektury standaryzacyjnej europejskiej gospodarki cyfrowej.

- Prace zapoczątkowane przez niemiecką Inicjatywę Przemysłu 4.0, które zaowocowały między innymi referencyjnym modelem architektury dla przemysłu 4.0 (RAMI 4.0), muszą mieć swoją kontynuację w wymiarze ogólnoeuropejskim - powiedziała minister.



Jej zdaniem gospodarka cyfrowa, jak każda inna, potrzebuje swojej infrastruktury, bez której najciekawsze nawet innowacje nie mają szansy na rozpowszechnienie.



- W przypadku gospodarki cyfrowej tę infrastrukturę tworzy sieć telekomunikacyjna oraz standardy interoperacyjności (zgodności - red.) urządzeń oraz wymiany danych. Wraz z dojrzewaniem czwartej rewolucji przemysłowej, rośnie rola państwa. Prawo regulujące wiele dziedzin działalności gospodarczej będzie musiało ulec daleko idącej modernizacji - wskazała Emilewicz.



Dodała, że polski rząd, tworząc Sieć Badawczą Łukasiewicz, Fundację Platforma Przemysłu Przyszłości, a także czerpiąc z doświadczeń Instytutu Łączności, chce wesprzeć tworzenie "kręgosłupa" europejskiej gospodarki cyfrowej.

X Forum gospodarcze TIME to spotkanie europejskiego przemysłu cyfrowego organizowane przez organizacje przedsiębiorstw zrzeszonych w Krajowej Izbie Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji i oraz niemieckim stowarzyszeniu producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego ZVEI.